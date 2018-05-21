ÖĞDER’den İsrail’e tepki yorumu: Lafla peynir gemisi yürümez

ÖĞ-DER Başkanı Hamdi Sürücü, İsrail’e tepkilerle ilgili "Lafla peynir gemisi yürümez. Zaman kınama ya da üzüntü dile getirilecek zaman değildir. Birileri Ortadoğu'nun bu şımarık çocuğuna gereken dersi vermelidir” dedi.

Şuurlu Öğretmenler Derneği ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, terör devleti İsrail’in Kudüs katliamıyla ilgili yaptığı açıklamada "Lafla peynir gemisi yürümez. Zaman kınama ya da üzüntü dile getirilecek zaman değildir. Birileri Ortadoğu'nun bu şımarık çocuğuna gereken dersi vermelidir” dedi.

"KUDÜS ÜMMETİN ŞEREFİDİR"

ÖĞ-DER Başkanı Hamdi Sürücü’nün açıklaması şöyle: “ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması olayı ABD'nin siyonizmin taşeronu olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Oysa Kudüs ümmetin şerefidir, namusudur. Filistin Filistinlilerindir. İşgaicilerin Filisin’de hiçbir hakları yoktur.

Milli Görüş hareketinin merhum liderinin söylediği gibi; "İsrail laftan değil, güçten anlar." Her Ramazan Filistinli Müslümanlara yaptığı zulümleri giderek artıran, dünya gözü önünde Müslüman soykırımı yapan İsrail'e karşı mevcut bütün ihtilaf ve ayrılıkları bırakıp birlik olmalıyız. Zaman kınama ya da üzüntü dile getirilecek zaman değildir. Birileri Ortadoğu'nun bu şımarık çocuğuna gereken dersi vermelidir.

Atalarımız boşuna söylememiş, "Lafla peynir gemisi yürümez." diye. Gerek D8'ler ve gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) İsrail zulmünü önleyici, caydırıcı ve etkin kararlar almalı ve en kısa zamanda icraata koymalıdır. Karşı bir adım olarak bütün İslam ülkeleri Kudüs’ü, doğusu ve batısıyla tamamen Filistin’in başkenti olarak ilan etmelidir. Artık bu kanayan yara durdurulmalıdır.

İsrail ve ABD'nin Ortadoğu'daki emelleri inşallah boşa çıkacaktır. Zulum ile abad olunmaz. Siyonis İsrail’in zuluımleri kendi başını yiyecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Yüce Allah her zaman mazlumun yardımcısıdır. Bu vakti gelince olacaktır.”