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Oy kullanacaklar dikkat! Yarın ilan ediliyor

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Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerini yarın kesinleştirecek, yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belli olacak.
Oy kullanacaklar dikkat! Yarın ilan ediliyor
Oy kullanacaklar dikkat! Yarın ilan ediliyor Oy kullanacaklar dikkat! Yarın ilan ediliyor Oy kullanacaklar dikkat! Yarın ilan ediliyor

 

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri  için YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işliyor.

Seçim takvimine göre, yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri yarın  kesinleştirilecek ve yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belli  olacak.

Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri  de www.ysk.gov.tr adresinden yarın saat  08.00'de ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçiminde yurt içinde 56  milyon 342 bin 263, yurt dışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59  milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne AK Parti, BTP, CHP, HDP, HÜDA  PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak.

  SEÇİM TAKVİMİN AŞAMALARI

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye  kadar YSK'ye verecek, kesin aday listeleri 30 Mayıs'ta ilan edilecek. Yurt  dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 7 Haziran'da başlayacak.

  SEÇİM TAKVİMİNİN ÖNEMLİ DİĞER AŞAMALARI ŞÖYLE:

- 22 Mayıs: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek.  Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurt dışı  seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri YSK'nin internet  sitesinde ilan edilecek.

 - 25 Mayıs: Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların  başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamalarının son günü.

  - 26 Mayıs: Milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından Resmi  Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

  - 27 Mayıs: Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona  erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.

- 30 Mayıs: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına  başlanacak. Tüm seçim çevreleri ve yurt dışı ile gümrük kapılarında kullanılacak  birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak. YSK tarafından  milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere  il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderilecek.

  - 7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi  başlayacak.

  - 8 Haziran: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek  Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

 - 13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin  radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman  sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

  - 14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları  başlayacak.

  - 17 Haziran: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.  Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

  - 19 Haziran: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

  - 23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

  - 24 Haziran: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona  erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. (saat 23.59)

  - İkinci oylamaya ilişkin takvim

  İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 8  Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak ikinci oylamaya ilişkin seçim takvimi ise şöyle  işleyecek. 

    - 25 Haziran: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin  herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü. (Saat  17.00). İkinci oylama propaganda döneminin başlangıcı.

    - 26 Haziran: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme  tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü. (Saat 17.00).  İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en  geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

    - 28 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme  tutanaklarına karşı yapılan itiraz YSK tarafından karara bağlanacak.

    - 29 Haziran: YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

    - 30 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine  başlanacak.

    - 4 Temmuz: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

    - 7 Temmuz: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

    - 8 Temmuz: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona  erecek.

    - 9 Temmuz: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

    - 12 Temmuz: YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

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