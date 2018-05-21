21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:45Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:27Yatsı 22:09
    • 32°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 102.961 0.54
  • Altın: 188,185 0.83
  • Dolar: 4,5549 1.50
  • Euro: 5,3510 1.31

Diyanet'ten Ramazan'da 'israf' uyarısı

»
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Akar, "Sorumsuzca ve sınırsızca tüketim hakkımız yok" açıklamasında bulundu.
Diyanet'ten Ramazan'da 'israf' uyarısı
Diyanet'ten Ramazan'da 'israf' uyarısı Diyanet'ten Ramazan'da 'israf' uyarısı Diyanet'ten Ramazan'da 'israf' uyarısı

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Muhlis Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılı Ramazan ayı temasının "İsraf olmasın" olduğuna işaret etti.

İsrafın şahsi, sosyal ve kamu hayatındaki en önemli ahlaki problemlerden biri olduğunu ifade eden Akar, Ramazan ayında bu temayı ön plana çıkararak toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

"İSRAF HADDİ AŞMAKTIR"

İsraf kavramının genel ve iktisadi anlamı bulunduğunu anlatan Akar, israfın "had" ve "sınırı aşmak" anlamına geldiğini hatırlattı.

Akar, "Rabbimiz, bizim dünya ve ahiret mutluluğumuza vesile olacak kitap, peygamber gönderdi ve fıtrata uygun, Müslüman'ca bir hayat yaşamamızı istedi. İnsanın fıtratında inanma duygusu var. İnanmamak ise haddi aşmaktır." diye konuştu.

"YARATILIŞ AMACININ DIŞINDA KULLANIYORLAR"

Akar, israfın inanç alanındaki bir anlamının da "inandığı halde inancına şirk karıştırmak, beşeri varlıklara kutsiyet atfetmek" olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Yüce Allah, Asr suresinde asra ve vakte yemin ediyor. 'Asra, vakte, zamana yemin olsun ki insanlar zarardadır'. Ne yapıyorlar da zararda oluyorlar? Ömürlerini, gençliklerini israf ediyorlar. Yani bunları yaratılış amacının dışında kullanıyorlar. Bir şeyi amacının dışında kullanmak ise israftır. Peki kimler ömürlerini ve gençliklerini israf etmezler? İman eden, tevhid akidesine bağlı kalan, inancına şirk karıştırmayan, inancının gereği salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler, ömürlerini ve gençliklerini israf etmezler."

Ramazan ayının temasının belirlenmesinde, israfın özellikle iktisadi anlamının belirleyici olduğuna işaret eden Akar, iktisadi değerleri amacının dışında kullanmanın israf olduğunu söyledi.

"SINIRSIZCA TÜKETİM HAKKIMIZ YOK"

Akar, Müslümanların helal kazançlarını Allah'ın haram kıldığı alanlarda harcayamayacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Müslüman'ın tüketim ahlakına sahip olması gerekir. Allah'ın haram kıldığı bir şeye harcama yapıyorsak o tamamen israftır, haramdır. Helal alanlarda ise ihtiyacı esas alacağız. Kuran-ı Kerim'de 'Yiyiniz, içiniz israf etmeyiniz' buyruluyor. Helal ve meşru yollardan elde etiğimiz helal nimetleri tüketme hakkına sahibiz ama bunu yaparken sorumsuzca ve sınırsızca tüketim hakkımız yok. İhtiyacımız oranında harcama, tüketim yapacağız. Eğer yeme ve içmede ihtiyacımızdan fazla tüketimde bulunursak sağlığımıza da zarar veririz. Sağlığımıza zarar verdiğimiz zaman hem ekonomik kaynakları hem de sağlığımızı israf ederiz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Eren Erdem'e büyük şok! Kabul edildiEren Erdem'e büyük şok! Kabul edildiListe dışı kalarak milletvekili aday listesine giremeyen CHP milletvekili Eren Erdem, eşi ve çocuğu ile birlikte bu sabah Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek isterken şok yaşadı.
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı!FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı!Bursa’da FETÖ/PDY’ye üye olmak suçlarından haklarında dava açılan karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı.
AK Parti'de Süleyman Soylu bombasıAK Parti'de Süleyman Soylu bombasıKulislerden sızan son bilgilere göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Aydın'dan ilk sıradan aday gösterileceği ve milletvekili olacağı için yeni dönemde kabinede yer alamayacağı konuşuluyor.
Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmediEren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmediCHP'de 24 Haziran seçimleri için Milletvekilleri aday listesi açıklandıktan sonra parti karışmaya başlamıştı. Gelen sondakika haberine göre yeniden aday gösterilmeyen Erden Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Erdoğan manşetlerde! Hiç konuşmasaydı dahi...Erdoğan manşetlerde! Hiç konuşmasaydı dahi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti, ülkedeki tüm gazetelerin manşetlerinde yer buldu.
ABD'den sonra Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı!ABD'den sonra Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı!ABD ve Guatemala'dan sonra Güney Amerika ülkelerinden Paraguay da İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e nakletti.
  • Diyanet'ten Ramazan'da 'israf' uyarısı21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:05
  • Oy kullanacaklar dikkat! Yarın ilan ediliyor21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:45
  • İlker Başbuğ aday olacak mı? cevap verdi21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:27
  • ÖĞDER’den İsrail’e tepki yorumu: Lafla peynir gemisi yürümez21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:19
  • Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:15
  • MEB'den müjde! Artık her ay verilecek21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:00
  • Seçimler için kritik gün! Bugün son gün21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:59
  • Cep telefonundan fotoğrafları çıktı! Suikast için geldiler yakalandılar21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:45
  • Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi konuştu21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:30
  • Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri