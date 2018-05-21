Akıllara zarar 'Filistin' planı! Dünya ayaklanacak

İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak kaosun fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkenti Ebu Dis olan sınırlı bir Filistin devleti kurulmasını öngören sözde barış planını, Ramazandan sonra açıklayacağı öğrenildi.

Amerikan elçiliğini İsrail’in başkenti olarak kabul ettiği Kudüs'e taşıyan ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'da dengeleri bir kez daha işgal güçleri lehine değiştirecek yeni planını açıklamak için gün sayıyor.

Associated Press haber ajansı Trump yönetiminin bir süredir üstünde çalıştığı sözde Filistin-İsrail barış planını, ramazandan sonra, Haziran ayı ortasında açıklayacağını bildirdi. Ajansa bilgi veren beş ayrı Amerikalı diplomat, Trump'ın damadı Kushner ve Ortadoğu barışından sorumlu danışmanı Jason Greenbaltt tarafından hazırlanan metnin tamamlandığını söyledi.

KÜRECİLER GARANTÖR

Ortadoğu’yu yeniden şiddet sarmalına sokacak planın nihani bir sonuç belgesi olmadığını vurgulayan ABD’li diplomatlar, duyurunun ardından üç Körfez ülkesinin devlet yetkilileri, Mısır'ın darbeci lideri Sisi, Filistin ve İsrail'in pazarlıklara başlayabileceğine işaret etti. İsrailli Jerusalem Post gazetesi, söz konusu Arap liderler arasında Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in bulunduğunu yazdı.

AKSA'YI DA İSTİYORLAR

Plana en büyük yeri ayıran Mossad'a yakınlığıyla bilinen Debka haber sitesi ise Trump'ın kaos planının detaylarını açıkladı. Buna göre, 'sınırlı' bir şekilde kurulacak Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs’teki Ebu Dis olacak. Plana göre, Doğu Kudüs’ün Arap mahalleleri Filistin’e bağlansa da Mescid-i Aksa’nın yer aldığı Eski Şehir’in denetimi tamamen İsrail’de olacak.

İŞTE PLANIN DETAYLARI

Mossad’a yakınlığıyla bilinen Debka’nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilere dayatacağı skandal anlaşmanın maddeleri şu şekilde;

- Kurulacak Filistin devleti, Batı Şeria'nın yarısı ile Gazze'den oluşacak.

- İşgalci İsrail, Batı Şeria ve sınırların güvenliğini üstlenecek.

- Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesi İsrail'in hakimiyetinde olacak.

- Doğu Kudüs'ün Arap mahalleleri Filistin'e bağlanırken, Mescid-i Aksa'nın yer aldığı Eski Şehir bölgesi İsrail'in denetiminde olacak.

- Filistin devletinin başkenti Ebu Dis olacak.

- Filistin'deki camilerin yönetimini Ürdün üstlenecek.

- Gazza Şeridi, Hamas'ın silah bırakması durumunda Filistin devletine dahil edilecek.

- Filistinli mültecilere geri dönüş hakkı tanınmayacak ancak tazminat için uluslararası bir mekanizma oluşturulacak.

- Trump'ın planı ile birlikte İsrail, yeryüzündeki Yahudilerin devleti olarak tanınacak.