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ABD'den sonra Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı!

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ABD'den sonra Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı!
ABD ve Guatemala'dan sonra Güney Amerika ülkelerinden Paraguay da İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e nakletti.
ABD'den sonra Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı! ABD'den sonra Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı! ABD'den sonra Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı!

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Paraguay Devlet Başkanı Horacio Carter ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'teki binanın açılışına katıldı.

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Güney Amerika ülkesi Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından Kudüs'te büyükelçiliğini açan üçüncü ülke oldu. Bugün düzenlenen açılış törenine Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrailBaşbakanı Benyamin Netanyahu da katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu. Elçilik binası, geçen hafta resmi törenle açıldı.

Büyükelçiliğin kutsal kent Kudüs'te açılması Filistin'de büyük protestolara yol açtı, İsrail askerleri gerçek mermilerle 60'ın üzerinde Filistinli'yi katletti.

ABD'den sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke olan Guatemala, Çarşamba günü büyükelçiliğini kutsal kente taşıdı. Fakirlikle mücadele eden Orta Amerika ülkesi Guatemala, ABD'nin 'ekonomik büyüme yardımı' kapsamında en çok destek alan 11 ülkeden biri.

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