21 Mayıs 2018 Pazartesi7 Ramazan 1439
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Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı?

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Allah (c.c)'ün en kıymetli ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerifi, hakkıyla ihya edebilmeniz için yapmanız gereken ibadetleri sizler için araştırdık. İşte Ramazan ayında yapıldığında fazileti büyük olan ibadetler...
Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı?
Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı?

On bir ayın sultanı olan Ramazan Ayı, Allah katında en kıymetli aylardan biridir. Her sene dua ve ibadetlerle geçirilen bu ayda müslümanlar, 30 gün boyunca farz olan oruçlarını tutup nafile olan teravih namazını eda etmeye çalışırlar. Peki bu mübarek ayda hangi ibadetleri yapmak faziletli? İşte yapmaya gayret edilmesi gereken o ibadetler...

RAMAZAN AYINDA HANGİ NAMAZLAR KILINMALI?

- İlk 10 gün içinde kılınabiliyorsa, tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.
- İkinci 10 gün içinde yine aynı şekilde kılınabiliyorsa, tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.
- Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm okuduktan sonra yapılabilirse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

RAMAZAN AYINDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLMELİ?

1-10 gün arası 100 kere : Ya Erhamerrahimin ( Ey iman edenlerin en merhametlisi) 

11-20 gün arası 100 kere: Ya Gaffarez Zünüb ( Ey günahları bağışlayan)

21-30 gün arası 100 kere: Ya Atikarrikab ( Ey iyileri koruyan) 

İFTAR SOFRASINDA HANGİ DUALAR OKUNMALI?

En kıymetli vakitlerden biri olan iftar anlarında, oruç açmadan önce ve iftar esnasında şu dualar edilebilir:

İFTAR ÖNCESİ

"Allâhümme yâ vâsial-mağfiratiğfirlî"

İFTAR VAKTİ

“Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve ‘aleyke tevekkeltü ve ‘alâ rızkıke eftârtü ve li-savmi ğadin neveytü fa’ğfirlî mâ- kaddemtü vemâ- ahhartü.”

RAMAZAN AYINDA YAPILMASI FAZİLETLİ OLAN İBADETLER NELER?

1- Oruç tutmak

2- Teravih namazı kılmak

3- Kuran-ı Kerim okumak (Hatim yapılabilir)

4- Sahura kalkmak

5- İftara misafir çağırmak

6- Günahların affı için tövbe etmek

7- Ramazan umresi yapmak

8- Zekat vermek

9- Namazları cemaatle kılmaya özen göstermek

10- Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek

11- Sadaka vermek

12- Yetimi sevindirmek

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