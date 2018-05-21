Barış Atay vekil adayı oldu! Partisi şaşırtmadı

Skandal sözleriyle gündeme gelen oyuncu Barış Atay, Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili aday adayı oldu.

Oyuncu Barış Atay, HDP'den aday olacağını sosyal medya hesabındaki paylaşımla açıklamış oldu. Barış Atay, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki mesajlarının ardından gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı

24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılacak milletvekili seçimleri için partilerin listesi şekilleniyor. Seçim takvimine göre partilerin listelerini YSK'ya teslim etmeleri için 21 Mayıs son gün.

Meclis'teki üçüncü parti HDP de aday çalışmalarını tamamlamak üzere. Daha önce gazeteci Ahmet Şık'ın aday gösterileceğinin açıklanması ile dikkat çeken HDP'de oyuncu Barış Atay'ın da listede yer alacağı belirtiliyor.

TWİTTERDAN AÇIKLAMA YAPTI

Atay Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu karanlık iktidarın durdurulmasında en önemli aşamanın HDP’nin barajı geçmesi gerekliliği bilinci ile TİP adına HDP’den aday adayıyım. Ben bir sosyalistim. Seçimin nihai bir kazanç ya da kaybediş olduğunu düşünmüyorum. Fakat seçimin ve parlamenter siyasetin toplumun önemli bir kesimi için geçerliliği olduğu gerçeğini yadsıyamam" ifadelerini kullandı.

Barış Atay, 16 Mayıs'ta sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.