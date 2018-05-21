AK Parti'de Süleyman Soylu bombası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin 27. Dönem milletvekili adaylarına ilişkin önceki gün yaptığı yoğun çalışmanın ardından listeye taslak halde son şekli verildi



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna programının dönüşünde kurmayları ile son kez değerlendireceği liste bugün öğleden sonra YSK'ya sunulacak. Listelerde teşkilatlarda olduğu gibi büyük bir değişim bekleniyor. 600 kişilik milletvekili listesinde, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını kazanması halinde kabinesinde yer alması beklenen Binali Yıldırım, Berat Albayrak, Bekir Bozdağ gibi bazı isimler yer almayacak.



'BÜYÜK DEĞİŞİM'

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre; Erdoğan'ın daha önce "Milletimizin ‘İşte bu' diyeceği bir liste olacak" sözleriyle tanımladığı milletvekili listesinde yarıdan fazla bir değişim bekleniyor. 7 bini aşkın adayın başvuru yaptığı AK Parti'de alt komisyonların gerçekleştirdiği mülakatlar sonucu sayı 2 bine kadar indirilmişti. Erdoğan, öncelikle yeniden seçilmesini istediği vekilleri yazarak şekillendirmeye başladığı listesini, temayül, mülakat ve grup yönetimince sunulan performans raporlarını da dikkate alarak son şeklini önceki gün verdi. Listenin şekillenmesinde Meclis çalışmalarına katılım da önemli bir etken oldu. Listeye taslak halde son şekli verilirken bazı illerle ilgili de ayrıca değerlendirme yapılması kararı verildi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illeri ile birkaç kritik ilde dengeleri değiştirebilecek adayların öne çıkarılabilmesi için listeler son bir kez daha değerlendirilecek. Erdoğan'ın dün akşam Bosna dönüşü ve bugün sabah bu mesaisini sürdüreceği kaydedildi.



SÜRPRİZLER OLACAK

Bazı bakanlara, listeye alınarak, "Yeni dönemde bakan değilsin" mesajı verileceği ifade edildi. Mevcut bakanlardan Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Jülide Sarıeroğlu, Veysel Eroğlu gibi isimler, yeni dönemde Erdoğan'ın seçilmesi halinde kabinede yer almalarına kesin gözüyle bakıldığından, milletvekili listelerinde yer almayacak. Listeye giremeyen bazı isimler ise "bakanlık" ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma umuduyla bekleyecek. Erdoğan'ın, Mart 2019'daki yerel seçimleri dikkate alarak yerel yönetimlerde değerlendirmek üzere de bazı bakan ve milletvekillerini aday listesine koymaması bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın da listelerde yer almayacağı ve yeni dönemde Erdoğan'ın yardımcısı veya 2019 Mart yerel seçimlerinden İstanbul adayı olacağı kulislerde konuşuluyor.



AK Parti'nin listesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nden istifa eden Selami Altınok, eski bakanlardan Egemen Bağış, motosikletçi Kenan Sofuoğlu, gazeteci Ayşe Böhürler, Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar gibi isimlerin yer alması beklenirken bugün açıklanacak listede bazı sürpriz isimlerin de olacağı kaydediliyor.



SOYLU İDDİASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Aydın'dan ilk sıradan aday gösterileceği de AK Parti kulislerinde konuşuluyor. Eğer Soylu listelerde yer bulursa milletvekili olacağı için yeni dönemde kabinede yer alamamış olacak.