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ABD açıklayacak! Tüm dünya 16.00'ya kilitlendi

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ABD açıklayacak! Tüm dünya 16.00'ya kilitlendi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün saat 16:00'da ABD'nin yeni İran stratejisini açıklayacağı duyuruldu.
ABD açıklayacak! Tüm dünya 16.00'ya kilitlendi ABD açıklayacak! Tüm dünya 16.00'ya kilitlendi ABD açıklayacak! Tüm dünya 16.00'ya kilitlendi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün saat 16:00'da ABD'nin yeni İran stratejisini açıklayacağı duyuruldu. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pompeo'nun saat 16.00'da (TSİ) anlaşmadan çekilme sonrası gerçekleştirilecek yol haritasının açıklanacağı duyuruldu.

YENİ BİR KOALİSYON KURULACAK

Dün ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu strateji ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreçte takip edilecek yol haritasını içeriyor. ABD hükümetinin İran'ın "istikrarı bozucu faaliyetler" olarak adlandırdığı şeylere karşı küresel bir koalisyon kurmak istediğini belirtilmiş ancak bu koalisyonun askeri kanadının olup olmayacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

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