Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye devre arasında Çin'in Shanghai Shenhua takımından transfer edilen dünyaca ünlü golcü Demba Ba, eski takımına geri döndü.
Son aylarda adı sık sık Beşiktaş'la anılan, Göztepe'nin de biten sözleşmesini yenileyip takımda kalması için görüşme yaptığı Senegalli oyuncu, Shanghai Shenhua takımıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Rekor bir ücretle eski kulübüne dönen Ba'nın ilk yılında Çin ekibinden 12 milyon Euro, ikinci yıl için ise 8 milyon Euro alacağı belirtildi.
Göztepe'de 13 maça çıkıp 7 gol atan 33 yaşındaki Demba Ba, Beşiktaş deplasmanının ardından 31'inci haftada Bornova Stadı'nda oynanan Karabükspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde protesto edilmişti.
İngiliz devi Chelsea'den 6 milyon Euro bonservisle geldiği Beşiktaş'ta 2014-15 sezonunda forma giydikten sonra 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Shangai'a satılan Demba Ba'nın Çin'de ayağı kırıldı. Yaklaşık 1.5 yıl sahalardan uzak kalan, Beşiktaş'ta geçen sezon kısa bir süre kiralık oynayan Ba, Göztepe'yle Türkiye'ye dönmüştü.
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Demba Ba şaşırttı! Beşiktaş derken..
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye devre arasında Çin'in Shanghai Shenhua takımından transfer edilen dünyaca ünlü golcü Demba Ba, eski takımına geri döndü.
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