AK Parti'de aday listesi belli oldu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun milletvekili adaylistesini teslim etmek üzere YSK'ya geldi. Çıkışta açıklamada bulunan Sorgun, "İnşallah milletimize hayırlı olur diye dua ediyoruz. Türkiye'de dünyanın en şeffaf seçimleri yapılmakta. En güzel şekilde tamamlanacağını düşünüyoruz. Bütün adaylarımıza başarılar diliyoruz" dedi.
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ADAYLARIN 126'SI KADIN
YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.
AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.
Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu.