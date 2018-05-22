Uyarı üstüne uyarı! Ölümcül gaz taşıyan bulutlar şehri kapladı

ABD'nin Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların okyanusa ulaşması sonucu asit taşıyan bulutlar meydana geldi.
Patlayan Kilauea Yanardağı asit bulutları meydana getirdi.
ABD'nin Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların okyanusa ulaşması sonucu asit taşıyan bulutlar meydana geldi.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Hawaii eyaletinde yaklaşık 2 hafta önce faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların okyanusa ulaşması sonucu Hawaii semalarını ölümcül gazlar taşıyan asit bulutları kapladı.
Bulutların insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğu aktarıldı.
Hawaii Savunma Ajansı, halkı dikkatli olmaları yönünde uyardı.