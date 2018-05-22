Kendi uydurduğu rüya Hz. Peygamber’e ukalalık yapan FETÖ’cü

Uydurma rüyalarla birbirini kandıran FETÖ'cüler, artık bunlara itibar edilmediğini görünce bu kez, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) ukalalık yapacak kadar ileri gitti.

FETÖ'cülerin birinin telefonunda bulunan bir mesajda, diğer bir FETÖ'cünün, uydurduğu rüyada Hz. Peygamber'e ukalalık yaptığı görülüyor.

Adıyaman merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 12'si tutuklandı.

'FALCON' YAZIŞMALARI BULUNDU

Şüphelilerin cep telefonlarında örgütün gizli haberleşme uygulaması 'Falcon'daki yazışmaları bulundu. Şüphelilerden birinin rüyasında Hz. Muhammed'i (S.A.V) gördüğünü, uyanınca da avucunda toprak olduğunu anlattığı yazışmalar dikkat çekti.

UYDURDUĞU RÜYASINDA, HZ. PEYGAMBER'E KÜSTAHLIK YAPAN FETÖCÜ!

Polisler, yazışmaları incelemeye aldı. Yapılan incelemede, örgütün mesajlaştığı programda bir şüphelinin yazışmasında şu ifadeler görüldü:

"Abi Kırşehir cezaevinde abilerin kaldığı koğuşta rüyalara karşı olumsuz bir tavır oluşmuş. Birisi rüya anlatırsa 'Geç bunları çok duyduk!' tarzında bir durum. Abiler havalandırmada iken içerde uyuyan bir abimizin hıçkırarak ağladığını işitip koşarak içeri girmişler. Ne olduğunu sorunca abimiz "Rüyamda Efendimizi (SAV) gördüm. 'Bizim rüyalara inancımız kalmadı Ya Resulallah' dedim. O da 'Öyleyse aç avucunu' dedi ve bir avuç toprak koydu avucuma" abimiz bu sırada uyanıyor ve avucunda toprak var."