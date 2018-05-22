Belçikalı senatörden Kur'an'a saldırı

Aşırı sağcı parti Flaman Çıkarı'nın senatörü Anke Van dermeersch, Kuran'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"KUR'AN, TOPLUMUMUZ İÇİN TEHLİKE YARATIYOR"

BBC'de yer alan habere göre; Belçikalı senatör, "Kuran'ın yarattığı tehlike konusunda toplumu uyarmak için AİHM'e başvuracağım" ifadelerini kullandı.

Van dermeesch Kuran'ın yasaklanmasını değil, kutsal kitabın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) açısından gözden geçirilmesini talep edeceğini söyledi.

"İSLAM'A KARŞI TAKINTIM YOK"

İslam dinine karşı "takıntısı" bulunmadığını söyleyen Anke Van dermeesch, Kuran'da "kadına yönelik ayrımcılık, şiddet ve tecavüzün savunulduğunu" öne sürdü.

MÜSLÜMAN KADINLARA DA KARIŞTI

Belçikalı politikacıya göre, Müslüman kadınların büyük bölümü, 'sosyal baskı yüzünden başörtüsü takmak zorunda kalıyor'. Van dermeesch, bu nedenle '18 yaşından küçük kadınların başörtüsü takmasının yasaklanmasını' da istedi.

MUHAFAZAKAR HRİSTİYANLAR DA TEPKİLİ

Anke Van dermeesch'in Kuran'la ilgili şikayet kararı, aşırı sağ kesimde olumlu karşılık bulurken, muhafazakar Hristiyan kesimlerden tepki görüyor.

Hollanda'da yayımlanan muhafazakar eğilimli De Dagelijkse Standaard gazetesi, bu kararı "tuhaf" diye değerlendirdi. Gazete, aşırı sağcı politikacının Kuran'la ilgili kararını alaycı bir dille eleştirdi.

Gazeteye göre Van dermeesch, İslam'ı bir din ve dünya görüşü olarak eleştirmenin bir adım ötesine geçerek, Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders'i bile geride bıraktı.

MÜSLÜMANLARA HAKARETTEN VAZGEÇMEDİ

İslam'ı Avrupa toplumu için "en büyük risk" olarak tanımlayan Anke Van dermeesch, birkaç hafta önce yayımlanan kitabı ile yine tartışmaların odağına oturmuştu.



Belçikalı senatör, anılarını kaleme aldığı "A.N.K.E, politiek in correct" adlı kitabın kapağında, topuklu kırmızı ayakkabı ile Kuran'ın üzerine basan bir kadın fotoğrafına yer verildi.

Van dermeesch, bu fotoğrafı "Kuran'daki kadınlara yönelik ayrımcılığı protesto etmek için koyduğunu" söyledi.

Belçikalı Müslüman politikacılar, Kuran'ın çiğnendiği kitap kapağı ile ilgili suç duyurusukararı aldı.

KURAN'IN İLGİLENDİĞİ KISIMLARINI OKUMUŞ

Anke Van dermeesch, De Zondag gazetesindeki röportajında, "Kuran'ın tamamını okudunuz mu?" sorusuna, "Hayır, sadece ilgilendiğim konulardaki bölümleri okudum" karşılığını verdi.