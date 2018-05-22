Esed Suriyelilere dönün çağrısı yaptı

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta milyonlarca insan katledildi.
Kanlı saldırılardan kaçmayı başaran milyonlarca Suriyeli ise komşu ülkelerde mülteci durumuna düştü.
Terör örgütlerinin yuvası haline gelen ülkede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteğini alan Esed yönetimi, katliamlarına ara vermedi.
GERİ DÖNÜN
Ülkede yeni bir anayasa hazırlama çalışması başlatan Esed, Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesini istedi.
HER ŞEYE EL KOYACAK
Rejim yönetimi, çıkarılacak yasalarla birlikte geri dönmeyen Suriyelilerin mallarına devlet tarafından el konulacağını duyurdu.
Rusya'nın desteğiyle yapılacak anayasaya göre; devletin el koyduğu mallar, ülkede kalan Suriyelilere dağıtılabilecek.