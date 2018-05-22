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Türkler engel tanımadı! Batı medyası şaşkın

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Avrupa ülkelerinin tüm algı operasyonlarını Türkleri durduramadı. Almanya, Avusturya, Danimarka ve Fransa’dan binlerce Türk, Bosna’ya akın etti. Sınırları aşan bu sevgi Avrupa basınını şoke etti.
Türkler engel tanımadı! Batı medyası şaşkın
Türkler engel tanımadı! Batı medyası şaşkın Türkler engel tanımadı! Batı medyası şaşkın Türkler engel tanımadı! Batı medyası şaşkın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gerçekleştirdiği ziyaret, dünya basınında geniş yer buldu. Topraklarında milyonlarca Türk vatandaşının yaşamasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türklerle buluşmasını engellemeye çalışan Avrupa ülkeleri, Bosna Hersek'teki tarihi miting ile bir kez daha şaşkına döndü. Avrupa ve dünya basını başta Balkanlar olmak üzere Avrupa genelinden Erdoğan'a karşı yükselen sevgi gösterilerine şaşırdı. Haberlerde Avusturya, Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda ve daha birçok ülkeden Türk'ün Saraybosna'ya aktığına dikkat çekildi.

Bosna Hersek gazeteleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın UETD 6. Olağan Genel Kurulu'nda Zetra Olimpik Spor Salonu'nu dolduran Avrupalı Türklere yaptığı konuşmaya geniş yer verdi.

BATI'YA KARŞI DURUŞ

Ülkenin en köklü gazetelerinden Oslobodjenje, tamamen Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla kaplanan spor salonunda 20 bine yakın Avrupalı Türk ve ülkenin farklı şehirlerinden Bosnalılar olduğunu yazdı.
Vecernji List gazetesinde ise "Erdoğan Batı'ya karşı durmaya hazır olduğunun mesajını verdi" başlıklı köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saraybosna'da Avrupalı Türklerle bir araya gelerek, "hiç konuşmasa dahi Avrupa'nın hemen ön bahçesinde kendisine her zaman kapının açık olduğunun mesajını verdiğini" vurguladı.

TÜRKLER AKIN ETTİ

Dünya basını Avrupalı Türklerin sözlerine yer verdi. ABD merkezli Washington Post gazetesi Avusturya'dan Bosna'ya giden Cumali Tepe'nin "Avrupa istediğini yapsın, kimse bizim Reis ile buluşmamızı engelleyemez. Türkiye Erdoğan'ın arkasında" sözlerini kullandı. İngiliz Financial Times gazetesi "Erdoğan'ın Bosna'daki mitingi için Türk diyasporasının binlerce üyesi Saraybosna'ya akın etti" derken, Avrupa basını Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç'in "Bizim Aliya'mız vardı, sizin Erdoğan'ınız var" sözlerine yer verdi.

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