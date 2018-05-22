22 Mayıs 2018 Salı8 Ramazan 1439
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Bu oyuna dikkat! Gece 03:00’da çalışıyor sonrası korkunç..

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Bu oyuna dikkat! Gece 03:00’da çalışıyor sonrası korkunç..
Dünyada, çocukları ve gençleri intihara sürükleyen, “Mavi Balina” oyunundan sonra şimdi de “Mariam” korkusu başladı.
Bu oyuna dikkat! Gece 03:00’da çalışıyor sonrası korkunç.. Bu oyuna dikkat! Gece 03:00’da çalışıyor sonrası korkunç.. Bu oyuna dikkat! Gece 03:00’da çalışıyor sonrası korkunç..

 Mariam’a erişim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın talebi üzerine mahkeme kararıyla engellendi. Uzmanlar tehlikeye karşı aileleri uyardı.

Suudi Arabistan vatandaşı Salman El Harbi’nin geliştirdiği oyun, geçen yazdan itibaren özellikle Ortadoğu’daki gençler arasında yaygınlaştı. Oyunda, “Mariam” adında 9 yaşındaki kız, kaybolduğunu belirterek, eve dönmek için oyuncudan yardım istiyor.

Oyun başlamadan önce kişinin ismi, adresi, yakın çevresi soruluyor ve Facebook, WhatsApp gibi uygulamalara erişim izni isteniyor. Oyunda kullanıcılara, “Eviniz nerede? Facebook hesabınız ne?” gibi kişisel sorular soruluyor. Bu sorular cevaplanmadan bir sonraki aşamaya geçilemiyor.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır ve İrem Koca'nın haberine göre oyun kapatıldığında, tekrar oynamak için 24 saat beklemek gerekiyor. Korkunç ses efektleri ve görsellerle desteklenen oyunun son seviyesine gelenler, bilinmeyen bir numaradan gece saat tam 03.00’te aranıyor. Sosyal medyada tecrübelerini paylaşan bazı bloggerlara göre, farklı dillerde konuşan bir robot cep telefonundan arayarak “Seninle tekrar görüşeceğiz” gibi kaygı verici bir ses dinletiyor ve oyunculara mesajlar yolluyor.

Oyunu oynayan kullanıcıların Youtube’da paylaştığı videolarda yabancı bir numara göze çarpıyor. Kullanıcılara cep telefonlarından aranarak korku filmlerinde de kullanılan çığlık ve fısıltı efektleri olan müzikler dinletiliyor. Habertürk’ün de aradığı bu numaraya bir robot ses cevap verdi. Oyunla ilgili sorulara cevap verecek bir muhataba ulaşılamadı.

BAKANLIK ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ

Oyuna yönelik şikâyetleri değerlendiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak, oyuna erişimin engellenmesini talep etti. Bakanlığın yazısında, oyunun kişisel bilgileri elde ettiğine ve çocuklar üzerinde psikolojik tehlike doğurduğuna dikkat çekildi. Yazıda, oyunun çocukların intiharı düşünmesine sebep olduğu, oyunda “cinlerin musallat olması”’ gibi unsurlarla korku psikolojisi oluşturulduğu belirtildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez, bakanlığın talebi üzerine oyuna erişimi engelleme kararı verdi. 

‘ETKİSİ AYLAR SONRA OLUŞUR’

Prof. Dr. Özgür Yorbik: “Şiddet, korku içeren ve ölümü/öldürmeyi teş- vik eden oyunlar çocukların duygusal sosyal gelişimini olumsuz etkileyerek, öz kıyımlara neden olabilir. Çocuklar travmatik olan her şeyden etkilenirler. Üstelik etkisi aylar yıllar sonra olu- şabilir. Çocuklar oyunlarda gördüklerine karşı bir süre sonra duyarsızlaşabilirler ve şiddeti yaşamın normal par- çası gibi algılayabilirler.”

‘KORKU VE ENDİŞE DUYGUSU YAŞAR’

Doç. Dr. Mehmet Gökşin Karaman: “İnteraktif yapılı, korku içerikli oyunda, heyecan, korku gibi adrenalini yükselten duygular açığa çıkıyor. Ergenlik öncesi ve ergenlik döneminde çocukların duygusal dürtüsel kontrolleri tam gelişmediğinden hızlı duygusal değişiklikler ruh dünyalarını olumsuz etkileyebiliyor. Çocukların merakını istismar eden oyunlar, korku ve endişeye neden olabiliyor.”

YİNE MAVİ BALİNA YİNE İNTİHAR!

Samsun’un Atakum İlçesi Mimarsinan Mahallesi’nde 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki M.A.O., evlerinin banyosunda kendisini asmış olarak bulundu. M.A.O. yapılan müdahalelere rağ- men kurtarılamadı. M.A.O.’nun ölü- müne, ‘Mavi Balina’ oyununun yol açtığı iddia edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

M.A.O.’nun bilgisayarına ve cep telefonuna el konuldu. Küçük çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Samsun’un Çarşamba İlçesi’ne götürüldü. Bursa’da Ahmet P. (16), iddiaya göre arkadaşıyla ‘Mavi Balina’ oyunu oynadıktan sonra gittiği halı sahanın tellerine kendisini asarak yaşamına son vermişti. Almanya’da 14 yaşında Furkan Şen’in ise Mavi Balina oyununun komutlarını yerine getirmek için intihar ettiği iddia edilmişti

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