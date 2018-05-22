22 Mayıs 2018 Salı8 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:43Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:28Yatsı 22:10
    • 26°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 103.028 0.75
  • Altın: 189,079 -0.57
  • Dolar: 4,5548 -0.63
  • Euro: 5,3727 -0.42

G.Saray'da Devler Ligi hazırlığı! 6 isim yolcu...

»
G.Saray'da Devler Ligi hazırlığı! 6 isim yolcu...
Şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon için planını hazırladı bile.
G.Saray'da Devler Ligi hazırlığı! 6 isim yolcu... G.Saray'da Devler Ligi hazırlığı! 6 isim yolcu... G.Saray'da Devler Ligi hazırlığı! 6 isim yolcu...

Hedefini Şampiyonlar Ligi'nde başarı olarak belirleyen Fatih Terim, transfer raporunu sunmak için 26 Mayıs'ta seçilecek başkanı bekliyor. 

İmparator'un yaptığı durum değerlendirmesinde, "Geçen sezon önemli transferlere imza atılmış ancak takım tamamlanmamış. Bizler elimizden geldiğince yedek oyuncuları kazandık ama yeni sezonda alternatifi bol bir kadro kurmalıyız. Her şeyden önemlisi takımı gençleştirmeliyiz" dediği öğrenildi. Kulübün mali durumunu da dikkate alan Terim, hem maaş bütçesini düşürmeyi hem de transferleri uygun maliyetlerle bitirmeyi planlıyor.

YASİN'İN KALMA İHTİMALİ DÜŞÜK!

Sözleşmeleri sona eren Cedric Carrasso, Latovlevici ve Koray Günter, kulüptekiler ile vedalaştı. Mukavelesinin sonuna gelen bir diğer isim Yasin'in kalma ihtimali düşük... Yedek kaleci Eray altyapı kontenjanından kadroda tutulabilir. Kutlamalarda yuhalanan ve şampiyonluk tişörtüne bile koyulmayan Tarık Çamdal ise yeni sezonda kesin olarak yok. Kiralık sözleşmeleri sona eren Nagatomo ve Denayer'in UEFA kararı resmiyet kazanınca, bonservisleri alınmaya çalışılacak. Sevilla'dan dönen Carole maliyeti düşük (yıllık 700 bin Euro) olduğu için yaz kampına götürülecek. Sözleşmesi biten Donk'la ise aynı maddi koşullarda (1.5 milyon Euro garanti para) başarı performansına bağlı 1+1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalanacak.

KİMLER GİDİYOR?

Carrasso
Latovlevici
Koray Günter
Yasin Öztekin
Tarık Çamdal
Hakan Balta

KİMLER KALIYOR?

Carole
Donk
Denayer
Nagatomo.

ŞARKIYLA MESAJ VERDİ

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında futbolcular kupa seremonisine kendi seçtikleri şarkılarla çıktılar. Podyuma kaptan olarak ilk çağrılan isim olan Selçuk İnan, "Ah ne günler, günler daha yaşanacak hem de doya doya'' sözlerinin geçtiği Ajda Pekkan şarkısını tercih etti. Terim'le tekrar hayata dönen Selçuk, futbolu G.Saray'da bırakmak istiyor. 33 yaşındaki oyuncunun 1 yıl kalan ve 2 milyon 950 bin Euro olan sözleşmesini 1 milyon 750 bin Euro'ya indirip 2 yıllık yeni imza atması bekleniyor.

YUTO NAGATOMO: NE OLACAĞINI BİLMİYORUM

Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan Japon sol bek Yuto Nagatomo, sosyal medyada bir teşekkür mesajı yayımladı. Bonservisi Inter'de olan başarılı oyuncu, "Sadece 4 ayda inanılmaz bir deneyim yaşadım. Kalbimi yerinden çıkaracak kadar sevgi aldım. Geleceğimde ne olacağını bilmiyorum ama hayatımın geri kalanında Galatasaray'ın bir hayranı olmayı asla değiştirmeyeceğim. Bütün kalbimle teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
G.Saray'da Devler Ligi hazırlığı! 6 isim yolcu...G.Saray'da Devler Ligi hazırlığı! 6 isim yolcu...Şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon için planını hazırladı bile.
Demba Ba şaşırttı! Beşiktaş derken..Demba Ba şaşırttı! Beşiktaş derken..Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye devre arasında Çin'in Shanghai Shenhua takımından transfer edilen dünyaca ünlü golcü Demba Ba, eski takımına geri döndü.
G.Saraylı yıldız: Birlikte namaz kılıyoruzG.Saraylı yıldız: Birlikte namaz kılıyoruzGalatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Fox TV'de yayınlanan Sahur programına konuk oldu. Öztekin, maç günleri namaz kıldıklarını söyledi.
Aykut Kocaman veda etti! İşte o sözler...Aykut Kocaman veda etti! İşte o sözler...Fenerbahçe'deki ikinci döneminde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran teknik direktör Aykut Kocaman istifasını hazırladı.
Şampiyonluğun ardından takıma veda ettiŞampiyonluğun ardından takıma veda etti21. kez şampiyon olan Galatasaray'da ayrılığı Cedric Carrasso’nun eşi açıkladı.
Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi!Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi!THY Euroleague Final Four finalinde İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 85-80 kaybeden son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, Avrupa ikincisi oldu.
  • Galatasaray'da büyük kutlama20 Mayıs 2018 Pazar 19:27
  • F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!20 Mayıs 2018 Pazar 11:38
  • Özil ile Gündoğan Alman Cumhurbaşkanı'yla görüştü20 Mayıs 2018 Pazar 11:20
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu sadece o şehirde kutlanmadı20 Mayıs 2018 Pazar 08:59
  • Süper Lig'e yükselen son takım!20 Mayıs 2018 Pazar 08:43
  • Şampiyon Galatasaray!20 Mayıs 2018 Pazar 08:41
  • Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!18 Mayıs 2018 Cuma 22:07
  • Platini'den futbol dünyasını sarsan itiraf!18 Mayıs 2018 Cuma 22:06
  • Burak Yılmaz'dan Trabzonspor'a ihtar!18 Mayıs 2018 Cuma 22:06
  • Fenerbahçe üst üste 3. kez finalde!18 Mayıs 2018 Cuma 21:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri