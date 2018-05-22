22 Mayıs 2018 Salı8 Ramazan 1439
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ABD'ye çok sert cevap! Ağzına yumruk atacağız

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin, İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından yürürlüğe sokacakları yeni stratejiyi açıklamıştı. İran'dan ise bugün sert bir cevap geldi.
ABD'ye çok sert cevap! Ağzına yumruk atacağız
ABD'ye çok sert cevap! Ağzına yumruk atacağız ABD'ye çok sert cevap! Ağzına yumruk atacağız ABD'ye çok sert cevap! Ağzına yumruk atacağız

 İran'dan ise bugün sert bir yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları komutanı İsmail Kovsari, "İran halkı, ABD Dışişleri Bakanı'nın ağzına sert bir yumruk atacak" yorumunda bulundu.

Kovsari, "İranlılar bunun karşısında birlik olmalı ve İran halkı ABDDışişleri Bakanı'na ve onu destekleyen herhangi birinin ağzına sert bir yumruk atacak" dedi. 

Pompeo’nun dün açıkladığı yol haritasında Tahran’la yeni bir anlaşmanın koşulu; İran’ın tüm nükleer faaliyetlerine son vermesine ek olarak Ortadoğu’da kontrolündeki bütün güçlerini çekmesi ve Hizbullah başta olmak üzere bütün teröre örgütlerine desteğini kesmesi....

TRUMP YÖNETİMİNİN 12 MADDELİK YOL HARİTASI

1- İran, nükleer programının önceki askeri boyutlarınının tam bir dökümünü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na bildirmeli ve bu tür bir çalışmayı daimi olarak sonlandıracağını kanıtlamalı.

2- İran, uranyum zenginleştirmeye son vermeli ve plutonyumu yeniden işlemeye çalışmaktan vazgeçmeli. Bu, ağır su reaktörünün kapatılmasını da kapsıyor.

3- İran, ülkedeki bütün tesislere Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın koşulsuz girmesine izin vermeli. 

4- İran, balistik füze çoğaltmaktan vazgeçmeli, nükleer kabiliyeti olan füzelerin geliştirilmesine ve piyasaya sürülmesine son vermeli.

5- İran’da sahte iddialarla tutuklu ya da kayıp olan bütün ABD vatandaşlarının yanı sıra, müttefik ve ortaklarımızın vatandaşları da serbest bırakılmalı.

6- İran, Hizbullah, Hamas ve Filistin İslami Cihadı başta olmak üzere Ortadoğu’daki terör örgütlerine desteğini kesmeli.

7- İran, Irak hükümetinin egemenliğine saygı göstermeli, bu ülkedeki Şii milislerin silahsızlandırılması ve yeniden entegrasyonuna izin vermeli.

8- İran, Yemen’deki Huti milislerine desteğini kesmeli ve barışçıl bir siyasi çözüm için çalışmaya başlamalı.

9- İran, Suriye’de kendi komutası altındaki bütün güçleri çekmeli.

10- İran, Afganistan ve bölgede Taliban’a ve diğer teröristlere desteğini kesmeli, El Kaide’ye sığınak olmaktan vazgeçmeli.

11- İran, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü’nün terörist ve militan ortaklarına desteği kesmeli.

12- İran, çoğu ABD’nin müttefiki olan komşularına yönelik tehditkar davranışına son vermeli. Bu, İsrail’in yok edilmesine yönelik tehditler ile Suudi Arabistan ve müttefiklerine atılan füzeler buna dahil.

 

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