İtiraf ettiler! İnsanı ümitsizliğe düşürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Bosna Hersek'e gitmişti. Erdoğan'ın, Saraybosna'da yaptığı konuşma, Alman gazetelerinde de yer buldu.
DW Türkçe'de yer alan habere göre, Alman Die Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saraybosna'daki seçim konuşmasını, Avrupa'daki Türk kökenli vatandaşları sahiplenme girişimi olarak değerlendirdi.
Die Welt'te yer alan haber şu şekilde:
"Erdoğan bu kez Saraybosna'da konuştu. O Avrupa'da yaşayan Türk kökenlilerin sonsuza dek kendine ait olduklarını sanıyor. Onlardan Türkiye için demokrasilere sızmalarını istiyor. Genç Türkleri zayıf noktalarından vurabildiğini görmek insanı ümitsizliğe düşürüyor."