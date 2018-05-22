Gökhan Kırdar kimdir, kaç yaşında?

Müzisyen ve besteci Gökhan Kırdar, pazar gününden beri yoğun bakımda tutuluyor.



Ağzından kan geldiği, bunun üzerine apar topar hastaneye kaldırıldığı belirtilen Kırdar’ın tedavisine Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.



GÖKHAN KIRDAR KİMDİR?



1970 yılında Aydın’da doğan Gökhan Kırdar, İzmir'de ortaöğrenimi tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü kazandı ve İstanbul’da yaşamaya başladı. İlkokulu Aydın'da Güzelhisar İlkokulu'nda okudu. Orta okulda Yedieylül Ortaokulu'nda okudu. Ardından liseyi Aydın Lisesi'nde okuyan Gökhan Kırdar, buradan mezun olup Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü kazandı. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesin'de okuyan Kırdar buradan mezun olup ilk şarkısını çıkardı.



1997 yılında kendi müzik şirketi Loopus'u kurdu. Türkiye’nin ilk elektronik müzik albümü unvanını alan Trip albümünü, 1997'de Loopus Entertainment etiketiyle yayımladı. 1999’daki Marmara depreminden sonra, depremzede çocuklar yararına Hasbro Intertoy’la ortaklaşa hazırlanan “Furby 3Doo” projesi, Loopus Entertainment etiketiyle aynı yıl yayımlandı. Bu çalışma, konuşabilen robot bir oyuncakla eşzamanlı üretilen ilk albüm olması açısından etkileyici bir fikir olarak ilgi gördü. Müzikotek bu albümü 14 ülkede tanıttı. Aynı çalışma 2003 yılı başında albüm olarak da yayımlandı.

Müziklerini yaptığı Tekfur Sarayı ve İstanbul belgeseli, 2002 İstanbul Belgesel Film Festivali'nde İzleyici Özel Ödülü’nü aldı. Aynı yıl Aliya belgeselinin müziklerini besteledi. Çalışma, Belgesel Yazarlar Birliği Yılın Belgeseli ödülünü kazandı. 2002 yılı içerisinde, Fırsat/Crude filminin müziklerini besteledi. Film başta Los Angeles Film Festivali En İyi Film ödülü olmak üzere, birçok festivalde ödül kazandı. Besteci, filmin müziklerini 2004’te Keyf/Pleasure albümünde bir araya getirdi. Albüm 2004 Eylül’ünde Yunanistan, Polonya ve Lübnan’da yayımlandı. Albümle aynı adı taşıyan KeyfPleasure şarkısı, EMI tarafından tüm dünyada piyasaya sürülen karma albümde de yer aldı.



2002’den bu yana Kurtlar Vadisi TV dizisinin müziklerini hazırlayan Kırdar, 2004’te Kurtlar Vadisi Vol.1 ve Vol.2 dizi soundtrack albümlerini yayımladı. 2004’te, Müzikotek aracılığıyla İngiliz Warner-Chappel müzik şirketiyle, yeni bir “library works” için anlaşma imzaladı. 2002’den itibaren film müziği ve televizyon projeleriyle büyük ilgi gören Kırdar, 2005 Ocak ayında, Haziran Gecesi dizisinin müziklerinin de yer aldığı Yağmur albümünü yayımladı. Sanatçı, Mart 2005’te vizyona giren sinema filmi Anlat İstanbul’un müziklerini Kasım 2004'te tamamladı. Sanatçı Kurtlar Vadisi ve Yabancı Damat isimli dizilerin müziklerini de hazırladı.



Kırdar, 2 Haziran 2005’te Yabancı Damat dizisinin müziklerinin yer aldığı “Üstüme Basıp Geçme” albümünü yayımladı. Albüm, Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de çıktı. 2004’te Lüksemburg’da düzenlenen ve birçok Türk tasarımcının işlerinin sergilendiği Self Project’te, Tüür başlıklı müzik projesiyle katılımcı olarak yer aldı. Aynı proje Tüür-Yağmur Duası adıyla 18 Temmuz 2005’ te MC-CD-DVD albüm ve video film olarak Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde yayınlandı. Tüür projesi M.Ö. 15000’e kadar dayanan Asya Türk Müziği çalgılarının elektronik müzikle sentezlendiği ilk çalışma olarak görülüyor.