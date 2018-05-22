Rusya büyük kozunu oynadı! İsrail’i kuşattılar

İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerini vurmasının ardından sessiz kalan Rusya büyük kozunu oynadı. Golan Tepeleri’ndeki İsrail üslerinin etrafı denizden Rus füze ve roketleriyle sarıldı.

İsrail’in son olarak 9 Mayıs’ta işgal altında tuttuğu Suriye’nin GolanTepeleri’nden İran hedeflerine düzenlediği ve 23 İran ve Suriyeli askerin öldüğü füze saldırılarının ardından sessiz kalan Rusya kapalı kapalı ardında önemli bir karşı atak kararı aldı.

İsrail istihbarat örgütü Mossad’a yakınlığıyla bilinen DEBKA sitesinin iddiasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 16 Mayıs tarihinde Soçi’de genelkurmay komutanlarına verdiği iki önemli karar hayata geçirilmeye başlandı. Buna göre Lübnan, Suriye ve İsrail kıyılarının karşısına gelecek şekilde Ruysa’nın Kalibr cruise füzeleri yerleştirilmeye başlandı. Diğer yandan yüksek kalibreli ve her biri 500 kg patlayıcı gücüne sahip füzeler atabilen Rus Golan-1000 roket sistemleri de Şam’ın güneyine yerleştirildi.

CİDDİ ŞEKİLDE KISITLANDI

Aynı anda hava savunma gücüne de sahip olan bu füzelerin İsrail’in kuzeyindeki en kritik savunma mevzii olan Golan tepelerindeki tüm savunma hattını tamamen yok edebilecek güçte olduğu ifade edildi. Rusya’nın yeni stratejisi doğrultusunda füzelerin de eklenmesiyle birlikte İsrail’in Suriye’nin güneyinde hava saldırısı yapma imkanı ciddi şekilde kısıtlanmış oldu.

Rusya ordusu İsrail’in ilerleyen günlerde Suriye’de öncelikle İran’ın ağırlıkta olduğu üsleri yeniden hedef alacağına kesin gözüyle bakıyor. İsrail son olarak 9 Mayıs’ta Suriye’nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Baas ve Hadar bölgelerindeki 50den fazla hedefe tank atışları ve hava akınları düzenlemiş, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü de buna karşılık Golan’daki İsrail üslerine bomba yağdırmıştı.

ŞAM TAMAMEN ESAD'A GEÇTİ

Suriye’de Esad rejimi ve terör örgütü DEAŞ’ın vardığı anlaşma sonucu, terör örgütü başkent Şam’ın güneyindeki Yermük Kampı’ndan çıktı. Şam, bölyece tamamen rejimin kontrolüne girdi. Yermük’ün de rejimin kontrolüne geçmesiyle, rejim başkent Şam ve kırsalının kontrolünü 7 yıllık iç savaşın başından bu yana ilk defa tümüyle sağlamış oldu. Nisan sonunda rejimle yapılan anlaşma sonucu ÖSO ve Heyet Tahrir Şam da bölgeden tahliye edilmişti.