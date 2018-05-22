22 Mayıs 2018 Salı8 Ramazan 1439
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İstanbul merkezli terör operasyonu! Gözaltılar var

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İstanbul merkezli terör operasyonu! Gözaltılar var
İstanbul merkezli terör operasyonunda, PKK'nın gençlik yapılanması üyesi olduğu iddia edilen 11 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli terör operasyonu! Gözaltılar var İstanbul merkezli terör operasyonu! Gözaltılar var İstanbul merkezli terör operasyonu! Gözaltılar var

 

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütünün gençlik yapılanması DGH üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle İstanbul ve Tekirdağ'da 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 18 mermi ve 2 bin 60 paket kaçak sigara ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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