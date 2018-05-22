22 Mayıs 2018 Salı8 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:43Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:28Yatsı 22:10
    • 31°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 103.102 0.83
  • Altın: 191,680 0.80
  • Dolar: 4,6054 0.48
  • Euro: 5,4397 0.82

Açık açık yazdılar! B planı yok, savaş kapımızda

»
Açık açık yazdılar! B planı yok, savaş kapımızda
Katar merkezli televizyon Al Jazeera, ABD'nin yeni İran stratejisi hakkından bir haber yayımladı. "B planı yok: ABD'nin İran'dan yeni istekleri savaşın zeminini hazırlıyor" başlıklı haberde Ortadoğu'da savaş ihtimalinin arttığını açıkladı.
Açık açık yazdılar! B planı yok, savaş kapımızda Açık açık yazdılar! B planı yok, savaş kapımızda Açık açık yazdılar! B planı yok, savaş kapımızda

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, ABD'nin yeni İran stratejisinin ardından bugün bir analiz haber yayımladı. "B planı yok: ABD'nin İran'dan yeni istekleri savaşın zeminini hazırlıyor" başlıklı haberde çok çarpıcı ifadelere yer verildi.

"ÇATIŞMA İHTİMALİ ARTTI"

Al Jazeera'ya konuşan uzmanlar, yeryüzünde en çok yaptırıma maruz kalmış ülke olan İran için üretilen yeni stratejinin, İran'a 40 yıldır uygulanan ve hep başarısız olan politikalarına dönüşünü ve bunun Ortadoğu'da çatışma ihtimalini artırdığını öne sürdü.

"İRAN ANLAŞMAYI BOZUP NÜKLEER PROGRAMA DEVAM EDECEK"

Haberde ayrıca, Tahran Üniversitesi'nin en önemli profesörlerinden Mohammad Marandi'nin değerlendirmelerine de yer verildi. Marandi, İran'ın anlaşmadan çekileceğini belirterek, Avrupa yetkilerinin anlaşmayı koruma çabalarına İran'ın şüpheyle yaklaştığını söyledi. Profesör, "İran daha sonra nükleer programını tam hızda sürdürecek ve ABD hükümetinin davranışı tam tersi sonuca sahip olacak" dedi.

Dün bir açıklama yapan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Avrupa'nın İran ile yapılan anlaşmayı sürdürme konusunda çelişkili davrandığını açıklamıştı.

Tahran'la düzelen bir basın toplantısında konuşan Velayeti, "Bazı Avrupa ülkeleri bir taraftan İran nükleer anlaşmasına bağlı olduklarını ve İran'la ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediklerini diğer taraftan bu konuda ABD'ye karşı gelemeyeceklerini ve İran'a güvence veremeyeceklerini belirtiyor. Avrupalı yetkililerin çelişkili açıklamaları şüphelidir" diye konuşmuştu.

"ABD, İRAN'DA REJİMİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

Al Jazeera'nin haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran hakkındaki açıklamalarının Washington’ın İran rejimini değiştirmek istediğinin kanıtı olduğu vurgulandı.

Reuters'a konuşan bir İranlı yetkilisi de, Pompeo’nun sözlerine cevaben "ABD hukuksuz isteklerine uyması ve bunları kabul etmesi için İran’a baskı yapmak istiyor. Pompeo’nun ifadeleri, ABD’nın İran’daki rejimi değiştirmeye çalıştığını kesin olarak kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Açık açık yazdılar! B planı yok, savaş kapımızdaAçık açık yazdılar! B planı yok, savaş kapımızdaKatar merkezli televizyon Al Jazeera, ABD'nin yeni İran stratejisi hakkından bir haber yayımladı. "B planı yok: ABD'nin İran'dan yeni istekleri savaşın zeminini hazırlıyor" başlıklı haberde Ortadoğu'da savaş ihtimalinin arttığını açıkladı.
Rusya büyük kozunu oynadı! İsrail’i kuşattılarRusya büyük kozunu oynadı! İsrail’i kuşattılarİsrail’in Suriye’deki İran hedeflerini vurmasının ardından sessiz kalan Rusya büyük kozunu oynadı. Golan Tepeleri’ndeki İsrail üslerinin etrafı denizden Rus füze ve roketleriyle sarıldı.
ABD'ye çok sert cevap! Ağzına yumruk atacağızABD'ye çok sert cevap! Ağzına yumruk atacağızABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin, İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından yürürlüğe sokacakları yeni stratejiyi açıklamıştı. İran'dan ise bugün sert bir cevap geldi.
Türkler engel tanımadı! Batı medyası şaşkınTürkler engel tanımadı! Batı medyası şaşkınAvrupa ülkelerinin tüm algı operasyonlarını Türkleri durduramadı. Almanya, Avusturya, Danimarka ve Fransa’dan binlerce Türk, Bosna’ya akın etti. Sınırları aşan bu sevgi Avrupa basınını şoke etti.
Resmen tehdit etti: Sonunuz Libya gibi olur!Resmen tehdit etti: Sonunuz Libya gibi olur!ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşma yapmaması durumunda "Kuzey Kore'nin akıbetinin Libya gibi olabileceğini" söyledi.
Belçikalı senatörden Kur'an'a saldırıBelçikalı senatörden Kur'an'a saldırıAşırı sağcı parti Flaman Çıkarı'nın senatörü Anke Van dermeersch, Kuran'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
  • Türk pilot inanılmazı başardı! 151 kişinin hayatını kurtardı22 Mayıs 2018 Salı 08:30
  • İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz22 Mayıs 2018 Salı 08:15
  • Mesajı verdi! Yunanistan paniğe girdi22 Mayıs 2018 Salı 07:45
  • Esed Suriyelilere dönün çağrısı yaptı22 Mayıs 2018 Salı 07:30
  • Hastaneye kaldırılan Abbas'tan ilk fotoğraf22 Mayıs 2018 Salı 07:00
  • Uyarı üstüne uyarı! Ölümcül gaz taşıyan bulutlar şehri kapladı22 Mayıs 2018 Salı 00:24
  • Rusya'dan flaş açıklama: Tanımlanamayan bir cisim düşürdük!22 Mayıs 2018 Salı 00:07
  • İran'dan Rusya'ya çok sert cevap!21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:21
  • Esed rejimi ve DEAŞ anlaştı! Konvoy yola çıktı21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:36
  • ABD açıklayacak! Tüm dünya 16.00'ya kilitlendi21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri