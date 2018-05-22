Açık açık yazdılar! B planı yok, savaş kapımızda

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, ABD'nin yeni İran stratejisinin ardından bugün bir analiz haber yayımladı. "B planı yok: ABD'nin İran'dan yeni istekleri savaşın zeminini hazırlıyor" başlıklı haberde çok çarpıcı ifadelere yer verildi.

"ÇATIŞMA İHTİMALİ ARTTI"

Al Jazeera'ya konuşan uzmanlar, yeryüzünde en çok yaptırıma maruz kalmış ülke olan İran için üretilen yeni stratejinin, İran'a 40 yıldır uygulanan ve hep başarısız olan politikalarına dönüşünü ve bunun Ortadoğu'da çatışma ihtimalini artırdığını öne sürdü.

"İRAN ANLAŞMAYI BOZUP NÜKLEER PROGRAMA DEVAM EDECEK"

Haberde ayrıca, Tahran Üniversitesi'nin en önemli profesörlerinden Mohammad Marandi'nin değerlendirmelerine de yer verildi. Marandi, İran'ın anlaşmadan çekileceğini belirterek, Avrupa yetkilerinin anlaşmayı koruma çabalarına İran'ın şüpheyle yaklaştığını söyledi. Profesör, "İran daha sonra nükleer programını tam hızda sürdürecek ve ABD hükümetinin davranışı tam tersi sonuca sahip olacak" dedi.

Dün bir açıklama yapan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Avrupa'nın İran ile yapılan anlaşmayı sürdürme konusunda çelişkili davrandığını açıklamıştı.

Tahran'la düzelen bir basın toplantısında konuşan Velayeti, "Bazı Avrupa ülkeleri bir taraftan İran nükleer anlaşmasına bağlı olduklarını ve İran'la ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediklerini diğer taraftan bu konuda ABD'ye karşı gelemeyeceklerini ve İran'a güvence veremeyeceklerini belirtiyor. Avrupalı yetkililerin çelişkili açıklamaları şüphelidir" diye konuşmuştu.

"ABD, İRAN'DA REJİMİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

Al Jazeera'nin haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran hakkındaki açıklamalarının Washington’ın İran rejimini değiştirmek istediğinin kanıtı olduğu vurgulandı.

Reuters'a konuşan bir İranlı yetkilisi de, Pompeo’nun sözlerine cevaben "ABD hukuksuz isteklerine uyması ve bunları kabul etmesi için İran’a baskı yapmak istiyor. Pompeo’nun ifadeleri, ABD’nın İran’daki rejimi değiştirmeye çalıştığını kesin olarak kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.