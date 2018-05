GATA oyunlarını itiraf etti!

FETÖ/PDY üyesi olmaktan tutuksuz yargılanan itirafçı yüzbaşı A.M., 2011'de mal saymanı olarak göreve başladığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde örgütün, kendilerinden olmayanlar için oynadığı oyunları tek tek anlattı.

Erzurum'da FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda Milli Savunma Bakanlığı Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı'nda ikmal yüzbaşı A.M., 29 Kasım 2017 tarihinde gözaltına alındı. İtirafçı olan A.M., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Meslekten ihraç edilen A.M. hakkında, Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı. 15 yıla kadar hapis istenen ve 'etkin pişmanlık' hükümleri kapsamında verilecek cezada indirim talep edilen iddianamede, A.M.'nin itirafları yer aldı.

'Albayın ayağını nasıl kaydırabiliriz?'

FETÖ/PDY ile bağlantısının 1996 yılında Samsun'da ortaokul son sınıf öğrencisiyken, başladığını anlatan A.M., 'ev abileri'nin telkinleriyle askeri liseye müracaat ettiğini söyledi. Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandığını belirten A.M., 2011 yılında tayininin GATAHaydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne çıktığını kaydetti. Örgütle irtibatının ankesörlü ya da kontörlü telefonlar aracılığıyla olduğunu dile getiren A.M., şunları söyledi:

"Hastanede mal saymanı olarak göreve başladım. Sultanbeyli ilçesinde bir okulda İngilizce öğretmeni olan bir şahısla tanıştım. Bununla GATA'da çalıştığım dönemde birlikte örgütsel toplantılara katıldım. Bu kişi, benden özellikle hastanede çalışan doktorlar hakkında çok detaylı bilgi istiyordu. O dönem İzmir'de 'askeri casusluk' olayı meydana gelmişti. Özellikle doktorların karı- kız ayağını soruyordu; ancak ben, idari kısımda olduğum için çoğunu tanımıyordum. Bu sebeple hiç bilgi vermedim. Bu imam, bana tıbbi cihaz ve ilaç ihaleleri ile ilgili çok soru soruyordu. 'Şube Müdürü AlbayT.D.'nin ayağını nasıl kaydırabiliriz?' şeklinde araştırma yapıyordu. Benim sorumlu olduğum kısım kırtasiye, temizlik, yiyecek ve inşaat malzemeleriydi. Bu yönden bilgi sormadı, özellikle ilaç ve tıbbi tüketim ve tıbbi cihaz ihaleleri ile ilgileniyordu. İmam, benden o dönem GATA'da kurmay başkanı olan Kurmay Albay İ.E.'nin makam odasından resmi belgeleri alıp, alamayacağımı sordu.

Anladığım kadarı ile bu imam, Albay T.D. ve Kurmay Albay İ.E.'nin ordudan ihraç edilmesi için uğraşıyordu. Sonradan anladığıma göre İ.E.'nin odasından alacağım belgeleri uygunsuz bir yerde yakalatacağını tahmin ettim; çünkü evrakın niteliğini söylemedi. Herhangi bir evrak olabilir, demişti. Kendisine herhangi bir evrak alamayacağımı söyledim. Sorumlu imam, ihale süreçlerinden birebir haberdardı. Başka kişilerden de bilgiler aldığını düşünüyorum. 2012- 2013 yıllarında meydana gelen Gezi Parkı olaylarına karışan/katılan hastane çalışanları hakkında da bilgi istedi. O dönem eylemlere katılan, hastanede sivil memur olan R.M.'nin adını verdim; ancak bu şahıs hakkında gelişen bir olay olmadı."