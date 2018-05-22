Hedefte Türkiye var! Yunan ve ABD'li bakanların dikkat çeken görüşmesi

ABD’yi ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’ın ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede, “ağırlıklı” konunun Türkiye olduğu belirtildi.

Greek Reporter’e göre, Mike Pompeo, Kotzias ile yaptığı görüşmede, Yunanistan’ı, “Balkanlar ve Doğu Akdeniz’deki meydan okumalara karşı çabaları başta olmak üzere bölgede gösterdiği liderlikten dolayı” övdü.

AKDENİZ’DE YAKIN ÇALIŞMA

Haberde, ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert’ın Pompeo ve Kotzias’ın ikili, bölgesel ve küresel konularda yakın bir iletişimi sürdürme ve Doğu Akdeniz’in “istikrarı için önümüzdeki günlerde yakın çalışma” konusunda mutabık kaldıklarını belirtirken, “kilit işbirliği alanlarında ABD ile Yunanistan arasında stratejik bir diyalog tesis etme konusunda da anlaştıklarını” ifade ettiğine dikkat çekildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, görüşmede Kotzias’ın başta Kıbrıs Cumhuriyeti (Rum Kesimi) olmak üzere bölgede güvenlik ve istikrarın korunması gereğini dile getirildiği belirtilerek, “Kıbrıs, sözde bir BM sorunu olarak değil, bölgede belirli rolleri ve olanakları olan egemen bir devlet olarak görülmeli” ifadeleri kullanıldı.

POMPEO, EDİRNE’DE TUTUKLU İKİ YUNAN ASKERİNİ SORDU

Pompeo’nun Kotzias’a Mart ayından beri Edirne’de cezaevinde tutulan iki Yunan askeri meselesine ilişkin son bilgileri sorduğuna dikkat çekildikten sonra, “Biz ise, NATO üyesi bir devletinin Yunan ordusunun iki subayını tutuklamasının kabul edilmez olduğunu söyledik ancak bildiğiniz gibi Türkiye, bazı ABD vatandaşını da tutukladı” denildi.

Nikos Kotzias’ın bugün Beyaz Sarayı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Kongre üyeleriyle buluşacak. Yarın da New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya gelecek.