Aralarında 62 yaş var!

80 yaşındaki Deniz Baykal'ın birinci sıradan girdiği listenin 16. sırasında ise 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül var. Baykal ile arasında 62 yaş bulunan Gül, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ün oğlu.

Partiler, 24 Haziran genel seçimi için milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. 550 milletvekili sayısının 600’e çıkmasıyla birlikte Antalya’nın vekil sayısı da 14’ten 16’ya yükseldi. CHP’nin Antalya milletvekili aday listesinde ise en yaşlı ve en genç iki aday buluştu. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, 1’inci sırada yer alırken, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ün oğlu İsmail Hakkı Gül ise 16’ncı sırada yer aldı.

MECLİS’E 45 YIL ÖNCE GİRDİ

1938 yılında dünyaya gelen Deniz Baykal, ilk olarak 1973 yılında Meclis’e girdi. Baykal, 1974’te Bülent Ecevit başbakanlığında kurulan CHP- MSP koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı, 1978’de kurulan 3’üncü Ecevit hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP- CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi.

Baykal, 18 Nisan 1999 seçimlerinde CHP, yüzde 10’luk seçim barajını aşamayınca ilk kez parlamento dışında kaldı. 30 Eylül 2000 tarihinde 3’üncü kez CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Baykal, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde yeniden TBMM’ye girdi. ’Kaset komplosu’ sonrası 10 Mayıs 2010 tarihinde CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Baykal, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken seçimlerde CHP’den yeniden Antalya milletvekili seçildi. 16 Ekim 2017’de geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan Deniz Baykal’ın tedavisine halen Ankara’da devam ediliyor.

EN GENÇ ADAY, CHP’Lİ BAŞKANIN OĞLU

CHP listesinin son sırasında yer alan milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül, babası gibi siyasetin en gençlerinden oldu. 1994 seçimlerinde 31 yaşındayken, CHP’den Kemer Belediye Başkanlığı’na seçilen Mustafa Gül’ün oğlu İsmail Hakkı Gül, dün YSK’ya teslim edilen listede CHP Antalya’nın 16’ncı sıra adayı gösterildi. Ülkedeki genç nüfusun yüzde 20’den fazlasının işsiz, 2 milyon çocuğun ise işçi olduğunu belirterek, milletvekili aday adayı olduğunu belirten İsmail Hakkı Gül, "Birçok kesim tarafından ’Önemsiyoruz’ denilerek, aslında önemsenmeyen gençliğimizin sesi olup, problemlerinin de temsilcisi olmak için aday adayı oldum" dedi. İsmail Hakkı Gül, adaylığıyla ilgili şunları söyledi:

"Benim için çok gurur verici. Antalya’mızı ve Kemer’i temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Siyasetçi bir aileden gelmemden dolayı yaşıma göre daha tecrübeliyim. Buradaki amacım, gençleri siyasete yaklaştırabilmek. Siyasete daha sıcak bakabilmeleri için bu yola çıktım. Onların temsilcisi olmak, istediklerini yerine getirmek için Meclis’e girmeyi hedefledim."

’AMACIMIZ, OĞLUMUZUN MİLLETVEKİLİ OLMASI DEĞİL’

Belediye Başkanı Mustafa Gül ise oğlunun listede yer almasını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Oğlunun aday gösterilmesini değerlendiren Gül, şöyle konuştu:

"Tabi biz çok genç yaşta başladık, 12- 13 yaşındayken, siyasetin içerisinde kendimizi bulduk; ama şimdi gençlere bakıldıktan sonra işte televizyona bakıyoruz orada gençlere, Cumhurbaşkanı’nın ve Başbakan’ın isimlerini bilmiyorlar, genel başkanın ismini soruyorlar, bilmiyorlar. Bu nedenle gençleri siyasetin içine çekmek lazım. Bence zaten bunun 18 yaşa düşürülmesinin sebebi de gençlerin siyasete adım atmalarını sağlamak. Tabi İsmail’in bir şansı daha var. Siyaset yapan bir ailenin içinde. Baba 12- 13 yaşında siyasete başlamış, 1986’da beldeyi, 1991’de ilçe başkanlıkları ardından 1994’te belediye başkanı olmuş ve 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan, annesi 2 dönem milletvekilliği adayı olmuş. Onun için siyasetin içinden gelen bir ailenin evladı olarak biz onun önünü açtık. Bizim bütün hedefimiz, oğlumuzun milletvekili olması değil; gençlerin önünü açabilmek. Gençlerin artık siyasete heyecanla bakabilmesini sağlamak. Hem partimizin hem bizim hem de Kemerlilerin gençlere nasıl bir önem verdiğini ortaya çıkarmak için bir mücadeleydi. Onunla gurur duyuyoruz. İyi bir noktaya geldi. İnşallah bu onun için bir başlangıçtır. Gelecekte de onun için iyi bir CV olacaktır. Şimdiden kendisine başarılar diliyorum."