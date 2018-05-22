22 Mayıs 2018 Salı8 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:43Güneş 05:34Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:28Yatsı 22:10
    • 32°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 103.224 0.94
  • Altın: 192,536 1.25
  • Dolar: 4,6299 1.01
  • Euro: 5,4574 1.15

Aralarında 62 yaş var!

»
Aralarında 62 yaş var!
CHP’nin Antalya milletvekili aday listesi en yaşlı isim ile en genç ismi buluşturdu.
Aralarında 62 yaş var! Aralarında 62 yaş var! Aralarında 62 yaş var!

 80 yaşındaki Deniz Baykal'ın birinci sıradan girdiği listenin 16. sırasında ise 18 yaşındaki İsmail Hakkı Gül var. Baykal ile arasında 62 yaş bulunan Gül, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ün oğlu.

Partiler, 24 Haziran genel seçimi için milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. 550 milletvekili sayısının 600’e çıkmasıyla birlikte Antalya’nın vekil sayısı da 14’ten 16’ya yükseldi. CHP’nin Antalya milletvekili aday listesinde ise en yaşlı ve en genç iki aday buluştu. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, 1’inci sırada yer alırken, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ün oğlu İsmail Hakkı Gül ise 16’ncı sırada yer aldı.

kilicdaroglu-gul-ikym.jpg

MECLİS’E 45 YIL ÖNCE GİRDİ

1938 yılında dünyaya gelen Deniz Baykal, ilk olarak 1973 yılında Meclis’e girdi. Baykal, 1974’te Bülent Ecevit başbakanlığında kurulan CHP- MSP koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı, 1978’de kurulan 3’üncü Ecevit hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP- CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi.

gul-kimdir-ha7l.jpg

Baykal, 18 Nisan 1999 seçimlerinde CHP, yüzde 10’luk seçim barajını aşamayınca ilk kez parlamento dışında kaldı. 30 Eylül 2000 tarihinde 3’üncü kez CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Baykal, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde yeniden TBMM’ye girdi. ’Kaset komplosu’ sonrası 10 Mayıs 2010 tarihinde CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Baykal, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken seçimlerde CHP’den yeniden Antalya milletvekili seçildi. 16 Ekim 2017’de geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan Deniz Baykal’ın tedavisine halen Ankara’da devam ediliyor.

EN GENÇ ADAY, CHP’Lİ BAŞKANIN OĞLU

CHP listesinin son sırasında yer alan milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül, babası gibi siyasetin en gençlerinden oldu. 1994 seçimlerinde 31 yaşındayken, CHP’den Kemer Belediye Başkanlığı’na seçilen Mustafa Gül’ün oğlu İsmail Hakkı Gül, dün YSK’ya teslim edilen listede CHP Antalya’nın 16’ncı sıra adayı gösterildi. Ülkedeki genç nüfusun yüzde 20’den fazlasının işsiz, 2 milyon çocuğun ise işçi olduğunu belirterek, milletvekili aday adayı olduğunu belirten İsmail Hakkı Gül, "Birçok kesim tarafından ’Önemsiyoruz’ denilerek, aslında önemsenmeyen gençliğimizin sesi olup, problemlerinin de temsilcisi olmak için aday adayı oldum" dedi. İsmail Hakkı Gül, adaylığıyla ilgili şunları söyledi:

"Benim için çok gurur verici. Antalya’mızı ve Kemer’i temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Siyasetçi bir aileden gelmemden dolayı yaşıma göre daha tecrübeliyim. Buradaki amacım, gençleri siyasete yaklaştırabilmek. Siyasete daha sıcak bakabilmeleri için bu yola çıktım. Onların temsilcisi olmak, istediklerini yerine getirmek için Meclis’e girmeyi hedefledim."

’AMACIMIZ, OĞLUMUZUN MİLLETVEKİLİ OLMASI DEĞİL’

Belediye Başkanı Mustafa Gül ise oğlunun listede yer almasını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Oğlunun aday gösterilmesini değerlendiren Gül, şöyle konuştu:

"Tabi biz çok genç yaşta başladık, 12- 13 yaşındayken, siyasetin içerisinde kendimizi bulduk; ama şimdi gençlere bakıldıktan sonra işte televizyona bakıyoruz orada gençlere, Cumhurbaşkanı’nın ve Başbakan’ın isimlerini bilmiyorlar, genel başkanın ismini soruyorlar, bilmiyorlar. Bu nedenle gençleri siyasetin içine çekmek lazım. Bence zaten bunun 18 yaşa düşürülmesinin sebebi de gençlerin siyasete adım atmalarını sağlamak. Tabi İsmail’in bir şansı daha var. Siyaset yapan bir ailenin içinde. Baba 12- 13 yaşında siyasete başlamış, 1986’da beldeyi, 1991’de ilçe başkanlıkları ardından 1994’te belediye başkanı olmuş ve 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan, annesi 2 dönem milletvekilliği adayı olmuş. Onun için siyasetin içinden gelen bir ailenin evladı olarak biz onun önünü açtık. Bizim bütün hedefimiz, oğlumuzun milletvekili olması değil; gençlerin önünü açabilmek. Gençlerin artık siyasete heyecanla bakabilmesini sağlamak. Hem partimizin hem bizim hem de Kemerlilerin gençlere nasıl bir önem verdiğini ortaya çıkarmak için bir mücadeleydi. Onunla gurur duyuyoruz. İyi bir noktaya geldi. İnşallah bu onun için bir başlangıçtır. Gelecekte de onun için iyi bir CV olacaktır. Şimdiden kendisine başarılar diliyorum."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Taksicinin yola attığı kadın yaşananları anlattı!Taksicinin yola attığı kadın yaşananları anlattı!Ümraniye’de taksici şiddetine maruz kalan Canan Ay, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Genç kızın anlattıkları dehşete düşürdü.
CHP listesinin şifreleri! Bomba 'İnce' yorumuCHP listesinin şifreleri! Bomba 'İnce' yorumuSabah yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında CHP’yi karıştıran milletvekili listesinin şifrelerini kaleme aldı. Özellikle Muharrem İnce’ye yakın isimlerin üzerinin çizildiğini belirten Mahmut Övür, İnce’nin artık geleceğinin parlak olmadığını vurguladı.
Aralarında 62 yaş var!Aralarında 62 yaş var!CHP’nin Antalya milletvekili aday listesi en yaşlı isim ile en genç ismi buluşturdu.
Çavuşoğlu sert çıktı! Hesap vereceklerÇavuşoğlu sert çıktı! Hesap vereceklerDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, estirdiği terörden dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesine götürülen İsrail'in hesap vereceğini söyledi. "Bunun peşini bırakmayacağız" dedi.
GATA oyunlarını itiraf etti!GATA oyunlarını itiraf etti!FETÖ/PDY üyesi olmaktan tutuksuz yargılanan itirafçı yüzbaşı A.M., 2011'de mal saymanı olarak göreve başladığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde örgütün, kendilerinden olmayanlar için oynadığı oyunları tek tek anlattı.
'Vekil olacağız' diye istifa etmişlerdi! Sonuç bakın ne oldu'Vekil olacağız' diye istifa etmişlerdi! Sonuç bakın ne oldu24 Haziran seçimleri için istifa eden ama listeye giremeyen bürokratların listesi ortaya çıktı.
  • Eski vekilleri unutmadılar!22 Mayıs 2018 Salı 13:50
  • Liste dışı kalan Şimşek'ten ilk açıklama22 Mayıs 2018 Salı 12:42
  • İnce'ye soğuk duş: Belgeleri ortaya çıktı!22 Mayıs 2018 Salı 12:40
  • Filistin'den son dakika İsrail hamlesi!22 Mayıs 2018 Salı 12:29
  • İstanbul merkezli terör operasyonu! Gözaltılar var22 Mayıs 2018 Salı 11:58
  • İstanbul'da takcisi dehşeti! Kadın yolcuyu bacaklarından tutup..22 Mayıs 2018 Salı 11:20
  • İtiraf ettiler! İnsanı ümitsizliğe düşürüyor22 Mayıs 2018 Salı 11:00
  • Türk gemisini kimin vurduğu belli oldu!22 Mayıs 2018 Salı 09:48
  • Fotoğrafını paylaşan yandı! En az 5 yıl ceza22 Mayıs 2018 Salı 09:45
  • Bu oyuna dikkat! Gece 03:00’da çalışıyor sonrası korkunç..22 Mayıs 2018 Salı 09:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri