23 Mayıs 2018 Çarşamba8 Ramazan 1439
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Avrupa'da şike depremi: 50 gözaltı

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Avrupa'da şike depremi: 50 gözaltı
Ukrayna'da 35 takımın geçtiği şike soruşturmasında 50'ye yakın kişi gözaltına alındı.
Avrupa'da şike depremi: 50 gözaltı Avrupa'da şike depremi: 50 gözaltı Avrupa'da şike depremi: 50 gözaltı

Ukrayna liglerinde oynanan maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla 35 kulüp hakkında araştırma başlatıldı.

Ukrayna polisi, açılan soruşturma üzerine dokuz farklı bölgede 50'den fazla arama gerçekleştirdi. 35 takımın suçlandığı ve yaklaşık 50'ye yakın gözaltının alındığı olayda, Asya merkezli bahis şirketlerinin olaya dahil olduğu belirtildi.

İddaya göre Asya merkezli bahis şirketleri adına olaya karışanların 35 maçın sonucunu etkilemeye yönelik şike ve şike teşebbüsünde bulundu. Henüz adı geçen takımlar açıklanmazken.

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