Dev operasyon! Hepsi yok edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yurt içinde yapılan iç güvenlikoperasyonları kapsamında bugün Kars’ta 12 Siirt’te 3 olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar devam etmektedir” denildi.
|İmsak 03:42
|Güneş 05:33
|Öğle 13:07
|İkindi 17:03
|Akşam 20:29
|Yatsı 22:12
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yurt içinde yapılan iç güvenlikoperasyonları kapsamında bugün Kars’ta 12 Siirt’te 3 olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar devam etmektedir” denildi.