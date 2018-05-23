23 Mayıs 2018 Çarşamba8 Ramazan 1439
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Suudi Arabistan'a darbe çağrısı! 'Kralı devirin'

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Suudi Arabistan darbe girişimi iddialarıyla çalkalanırken bu kez muhalif Prens Halid bin Ferhan'ın kurucu kralın iki oğluna çağrısı patlak verdi.
Suudi Arabistan'a darbe çağrısı! 'Kralı devirin'
Suudi Arabistan'a darbe çağrısı! 'Kralı devirin' Suudi Arabistan'a darbe çağrısı! 'Kralı devirin' Suudi Arabistan'a darbe çağrısı! 'Kralı devirin'

Suudi Arabistan darbe girişimi iddialarıyla çalkalanırken bu kez muhalif Prens Halid bin Ferhan'ın kurucu kralın iki oğluna çağrısı patlak verdi: ''Selman'ın akıldışı, dengesiz ve ahmak yönetimi geri dönüşü olmayan noktayı da geçti. Kralı devirip kraliyeti kurtarın.''

Suudi Arabistan, yönetime karşı darbe girişimi olduğu iddiaları devam ederken, bu kez muhalif Prens Halid bin Ferhan'ın sözleri olay oldu. Halid bin Fahran, ''Selman'ın akıldışı, dengesiz ve ahmak yönetimi geri dönüşü olmayan noktayı da geçti. Kralı devirip kraliyeti kurtarın.''sözleriyle Selman'ı devirme çağrısında bulundu.

Katar bağlantılı haber portalı Middle East Eye'a (MEE) konuşan muhalif Suudi Prens Halid bin Ferhan, Prens Ahmed bin Abdülaziz ile Prens Mukrin bin Abdülaziz'e darbe çağrısı yaptı.

2013'te Almanya'dan siyasi iltica almış olan Halid, tahtta Kral Selman otursa da oğlu Muhammed bin Selman'ın (MbS) hızla yükselip herkesin dizginlerini eline geçirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

'SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL'

''Kral Selman'ın sağlığı yerinde olsaydı, işler bu noktaya gelmezdi. Kamu politikasına baktığımızda Kral Selman'ın siyasi sahnede ve ekranlarda tümüyle namevcut olduğunu göruyoruz.''

 

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