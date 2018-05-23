23 Mayıs 2018 Çarşamba8 Ramazan 1439
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Bulgaraistan'dan Batı'ya yalvarıyor: Türkiye'yi engelleyin

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Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ve Türkiye'nin Balkanlar'da nüfuz sahibi olmasını engelleme çağrısı yaptı.
Bulgaraistan'dan Batı'ya yalvarıyor: Türkiye'yi engelleyin
Bulgaraistan'dan Batı'ya yalvarıyor: Türkiye'yi engelleyin Bulgaraistan'dan Batı'ya yalvarıyor: Türkiye'yi engelleyin Bulgaraistan'dan Batı'ya yalvarıyor: Türkiye'yi engelleyin

Karadağ'ın Budva kentinde Karadağ hükümeti, ABD büyükelçiliği ve NATO'nun inisiyatifiyle düzenlenen uluslararası güvenlik forumunda konuşan Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, AB'nin genişlemesiyle ilgili kesin zaman çerçevelerinin bulunmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"TÜRKİYE VE RUSYA'NIN NÜFUZU SÖZ KONUSU"

Karakaçanov, "Politikamız açık. Üyelik konusunun netlik kazanmasını, bölge ülkelerinin tamamının AB ve NATO üyesi olmasını istiyoruz. Eğer net ve şeffaf çerçeveler sunmazsak, bölgede yüzyıllardır varlık sürdüren üçüncü ülkeler müdahalede bulunuyor. Burada Türkiye ve Rusya'nın nüfuzu söz konusu. İki ülke de 200 yıldır Balkanlar'da bulunuyor" dedi.

Brüksel'in politikası nedeniyle Rusya ve Türkiye'nin Batı Balkanlar'da ayrışma ve istikrarsızlık oluşturarak müdahalelerini artırma imkanı bulduğunu savunan Karakaçanov, AB'ye aday ülkelere bu yoldan dönmeme çağrısı yaptı.

"AVRUPA, BATI BALKANLAR'I KAYBETTİĞİNDE GÖRÜR!"

Karakaçanov, "Üyelikten vazgeçmeye cüret etmeyin, dayanın. Brüksel'deki meslektaşlarımız da bu kriterlerle ne elde etmek istedikleri üzerine ve Batı Balkanlar'ı kaybettiklerinde, AB karşıtlığının artacağını düşünsünler" ifadelerini kullandı.

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Bulgaraistan'dan Batı'ya yalvarıyor: Türkiye'yi engelleyinBulgaraistan'dan Batı'ya yalvarıyor: Türkiye'yi engelleyinBulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ve Türkiye'nin Balkanlar'da nüfuz sahibi olmasını engelleme çağrısı yaptı.
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