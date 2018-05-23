23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
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Son seçim anketi açıklandı! İşte oy oranları

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MAK'ın yaptığı anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan açık farkla yarışı önde götürüyor. Kaynak: Son seçim anketi açıklandı! İşte oy oranları
Son seçim anketi açıklandı! İşte oy oranları
Son seçim anketi açıklandı! İşte oy oranları Son seçim anketi açıklandı! İşte oy oranları Son seçim anketi açıklandı! İşte oy oranları

MAK Danışmanlık'ın 13-20 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 51,4 olduğu, Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 23,9'da kaldığı, diğer adayların ise toplamının dahi Erdoğan'ın oy oranına yetişemediği görülüyor.

Verilerin çoklu analizlerle ölçümlenmesinde Likert Metodu'nun kullanıldığı araştırmayla ilgili, yüzde 1.3 yanılma / hata payı verildi.

ADAYLARIN OY ORANLARI

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şöyle çıkıyor:

-Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,4

- Muharrem İnce: Yüzde 23,9

- Meral Akşener: Yüzde 12,3

- Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,6

- Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2

- Doğu Perinçek: Yüzde 0,6

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