23 Mayıs 2018 Çarşamba8 Ramazan 1439
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Ankara'da dehşet: İki çocuğunu..

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Ankara’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, iki çocuğunu bıçaklayarak ve boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu
Ankara'da dehşet: İki çocuğunu..
Ankara'da dehşet: İki çocuğunu.. Ankara'da dehşet: İki çocuğunu.. Ankara'da dehşet: İki çocuğunu..

Bir süredir kocasıyla kavgalı olduğu öne sürülen Lütfiye A. (27), Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki evinde çocuklarından 7 yaşındaki Kübra’yı bıçaklayarak, 5 yaşındaki Beren Naz’ı ise boğarak öldürdü.

POLİSİ ARADI

Lütfiye A., olayın ardından polisi arayarak çocuklarını öldürdüğünü teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Lütfiye A’yı gözaltına alırken eve giren sağlık ekipleri ise iki çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi

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