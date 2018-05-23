23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
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Sadr ABD'li yetkililerle temas kurdu iddiası

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Sadr ABD'li yetkililerle temas kurdu iddiası
Irak'ta genel seçimlerin galibi olan ve ABD karşıtlığıyla bilinen Şii lider Mukteda es-Sadr'ın, bazı Amerikalı yetkililerle temasa geçtiği iddia edildi.
Sadr ABD'li yetkililerle temas kurdu iddiası Sadr ABD'li yetkililerle temas kurdu iddiası Sadr ABD'li yetkililerle temas kurdu iddiası

Reuters haber ajansı, Sadr'ın Politbüro Temsilcisi Ziya Esedi'ye  dayandırdığı haberinde, ABD'li yetkililerin Sadr'ın desteklediği ve seçim  birincisi olan Sairun koalisyonundan bazı üyelerle temasa geçtiğini belirtti.

Söz konusu ajansa konuşan Esedi'nin, "ABD'lilerle doğrudan bir temas  söz konusu değil ancak bu, iletişim kanalları açmak için Sairun üyeleri  aracılığıyla yapıldı." dediği aktarıldı.
 
Bu haber üzerine açıklama yapan Esedi, ABD'lilerin Sadr'ın  koalisyonuyla temasa geçtiğini yalanladı.
 
Esedi, şunları kaydetti:
 
"Bazı basın organları, Washington ile Sairun koalisyonu üyeleri  arasında temasın olduğu bilgisini bana dayandırarak verdi. Bunu tamamen  yalanlıyorum. ABD'lilerle hiçbir temas söz konusu değil. Bize aracı gönderiyorlar  ancak biz onlarla aracılar vasıtasıyla dahi masada oturmayı ve iş birliği yapmayı  reddediyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden Sadr'ın desteklediği  koalisyon birinci çıkarak 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekili gönderdi. Sadr,  seçim birinciliğini elde etmesine rağmen hükümeti tek başına kuramıyor. Sadr  meclise giren diğer gruplarla ittifak yapmak zorunda olduğunu bildiği için ikamet  ettiği Necef'i bırakarak hükümet kurma görüşmeleri için günlerdir başkent  Bağdat'ta bulunuyor.
 
Seçim ikincisi İran destekli Fetih koalisyonu lideri Hadi Amiri,  seçimden üçüncü çıkan Başbakan Haydar el-İbadi'nin yanı sıra Sünni ve Kürt  yetkililerle de görüşen Sadr, bu aralar sıkça kullandığı sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamalarda "tüm Iraklı renklerin" yer alacağı bir hükümet kurmak  istediğini belirtiyor.
 
İbadi de dünkü basın toplantısında, Sadr ile tüm siyasi grupların yer  alacağı "teknokrat" hükümeti kurma konusunda fikir birliğine vardıklarını  söylemişti.
 
Sadr'ın Bağdat'ta İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile de  görüştüğü iddia ediliyor. ABD karşıtı olarak bilinen Sadr'ın, mesafeli olduğu  İran'ın Irak'taki nüfuzundan da rahatsız olduğu kaydediliyor.

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