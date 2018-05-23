23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:42Güneş 05:33Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:29Yatsı 22:12
    • 33°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 103.047 0.00
  • Altın: 203,087 4.80
  • Dolar: 4,8857 5.01
  • Euro: 5,7204 4.33

Almanya'dan Rusya’ya karşı 'canavar tank' hamlesi

»
Almanya'dan Rusya’ya karşı 'canavar tank' hamlesi
Alman Die Welt gazetesi, ‘Rusya’yı caydırma politikasının önemli faktörü’ olduğu iddia edilen Leopard 2 tipi tankının yeni A7V modifikasyonu üretimine dair makaleyi yayınladı.
Almanya'dan Rusya’ya karşı 'canavar tank' hamlesi Almanya'dan Rusya’ya karşı 'canavar tank' hamlesi Almanya'dan Rusya’ya karşı 'canavar tank' hamlesi

 

Yeni tanklara Birinci Dünya Savaşı’na katılan Almanya’nın seri üretimi gerçekleştirilen ilk tankı özelliği taşıyan ve ‘Alman canavarı’ olarak adlandırılan A7V  tankı isminin verildiği kaydedilen haberde, "Tankların kullanılması savaşların  seyrini tamamen değiştirdi. Tanklar, 2. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Hitler’in hızlı bir şekilde ilerlemesini sağladı. Tiger ve Panter  tankları o dönemki Alman ordusunun en tehlikeli silahları olarak biliniyordu" ifadelerine yer verildi.

Demir perdenin ortadan kaldırılması ve SSCB ile Soğuk savaşın sona ermesiyle Berlin açısından önemi azalan tankların Moskova ile ilişkilerde gerginliğin yaşandığı şimdiki dönemde yeniden önem kazanmaya başladığının altını çizen gazete, "NATO aktif şekilde silahlanıyor, gündeminde ise  tıpki Soğuk Savaş  yıllarında olduğu gibi üye ülkeleri  ve ittifakın güvenliğinin sağlanması konusu yer alıyor. Bugün itibariyle Baltık Denizi bölgesinde  konuşlandırılan Alman tankları Rusya’yı caydırma görevini üstleniyor" diye yazdı.

'BU ADIMLARIN AMACI, AVRUPA'DA TANK VE ASKERİ BİRLİKLERİN DAHA HIZLI KONUŞLANDIRILMASINI SAĞLAMAK' 

Haberde tankların yeniden kullanılmasının Avrupa Birliği'ni otoyol, köprü ve demiryolu modernizasyon çalışmalarını gerçekleştirmeye ittiği vurgulanarak, "Bütün bu adımların asıl amacı, Rusya ile gerginleşen ilişkileri gözler önünde bulundurarak Avrupa’da tank ve askeri  birliklerin daha hızlı bir şekilde konuşlandırılması ve ilerlemesini sağlamaktır" denildi.

Geçen yıl Focus dergisinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya ordusundaki  Leopard-2 tipi tanklardan  yarısından fazlasının çalışmadığı  ifade edilmişti. Haberde, 244 tankın 53'ünün bakımının devam ettiği, 7'sinin incelemesinin sürdüğü, 89'unun ise yedek parça bulunamaması nedeniyle kullanılamaz halde olduğu vurgulanmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD, Yunanistan'a gazı verdi: Bölgenin liderisinizABD, Yunanistan'a gazı verdi: Bölgenin liderisinizABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunan mevkidaşı Nikoz Kocias ile Washington'da bir araya geldi.
Rusya'dan Batı'ya karşı kritik hamleRusya'dan Batı'ya karşı kritik hamleRusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında, ABD ve diğer ülkelerin Rusya'ya yönelik olası yaptırımlarına cevap verme hakkı imkanı tanıyan yasa tasarısı kabul edildi.
Çin'den devrim gibi bebek kararı!Çin'den devrim gibi bebek kararı!2016'da tek çocuk politikasını resmi olarak kaldıran Çin’in, şimdi tüm sınırlamaları kaldırmaya hazırlandığı belirtildi.
Filistin'den kritik hamle! İsrail'den cevap geldiFilistin'den kritik hamle! İsrail'den cevap geldiFilistin, İsrail'in yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıdı.
Pompeo'dan İran halkına imalı mesaj!Pompeo'dan İran halkına imalı mesaj!ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Pompeo, "İran halkının, ülkelerinin bu şekilde davranmasını sona erdirecek bir yol görmeleri durumunda o yolu tercih edeceğine güvencim tam." ifadesi
Aralarında Türkler de var! 40 kadına idamAralarında Türkler de var! 40 kadına idamIrak'ta aralarında Türklerin de bulunduğu DEAŞ'lı teröristlerin eşleri, 10 dakika süren duruşma sonucunda idam cezasına çarptırılıyor.
  • Danimarkalı bakanın oruç sözleri isyan ettirdi!23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:55
  • Almanya'dan Rusya’ya karşı 'canavar tank' hamlesi23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:55
  • AB'den ABD'ye rest: Alternatifi yok!23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:54
  • ABD'den bomba itiraf! Çok az ilerledik23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:54
  • BM'den İsrail ve Mısır'a Türkiye tepkisi!23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:25
  • ABD’den büyük skandal! Tepki yağıyor23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:00
  • ABD’ye 48 saat süre verdi! Ülkeyi terk edin23 Mayıs 2018 Çarşamba 08:45
  • Sadr ABD'li yetkililerle temas kurdu iddiası23 Mayıs 2018 Çarşamba 08:37
  • Devler anlaştı! ABD’ye karşı sert hamle23 Mayıs 2018 Çarşamba 08:30
  • Teröristlere söz verdiler! Liderleri duyurdu23 Mayıs 2018 Çarşamba 08:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri