Almanya'dan Rusya’ya karşı 'canavar tank' hamlesi

Yeni tanklara Birinci Dünya Savaşı’na katılan Almanya’nın seri üretimi gerçekleştirilen ilk tankı özelliği taşıyan ve ‘Alman canavarı’ olarak adlandırılan A7V tankı isminin verildiği kaydedilen haberde, "Tankların kullanılması savaşların seyrini tamamen değiştirdi. Tanklar, 2. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Hitler’in hızlı bir şekilde ilerlemesini sağladı. Tiger ve Panter tankları o dönemki Alman ordusunun en tehlikeli silahları olarak biliniyordu" ifadelerine yer verildi.

Demir perdenin ortadan kaldırılması ve SSCB ile Soğuk savaşın sona ermesiyle Berlin açısından önemi azalan tankların Moskova ile ilişkilerde gerginliğin yaşandığı şimdiki dönemde yeniden önem kazanmaya başladığının altını çizen gazete, "NATO aktif şekilde silahlanıyor, gündeminde ise tıpki Soğuk Savaş yıllarında olduğu gibi üye ülkeleri ve ittifakın güvenliğinin sağlanması konusu yer alıyor. Bugün itibariyle Baltık Denizi bölgesinde konuşlandırılan Alman tankları Rusya’yı caydırma görevini üstleniyor" diye yazdı.

'BU ADIMLARIN AMACI, AVRUPA'DA TANK VE ASKERİ BİRLİKLERİN DAHA HIZLI KONUŞLANDIRILMASINI SAĞLAMAK'

Haberde tankların yeniden kullanılmasının Avrupa Birliği'ni otoyol, köprü ve demiryolu modernizasyon çalışmalarını gerçekleştirmeye ittiği vurgulanarak, "Bütün bu adımların asıl amacı, Rusya ile gerginleşen ilişkileri gözler önünde bulundurarak Avrupa’da tank ve askeri birliklerin daha hızlı bir şekilde konuşlandırılması ve ilerlemesini sağlamaktır" denildi.

Geçen yıl Focus dergisinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya ordusundaki Leopard-2 tipi tanklardan yarısından fazlasının çalışmadığı ifade edilmişti. Haberde, 244 tankın 53'ünün bakımının devam ettiği, 7'sinin incelemesinin sürdüğü, 89'unun ise yedek parça bulunamaması nedeniyle kullanılamaz halde olduğu vurgulanmıştı.