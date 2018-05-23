Pompeo'dan İran halkına imalı mesaj!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'nin İran'a sunduğu 12 maddelik şartın yerine getirilmesinin imkansız olmadığını belirten Pompeo, "Şartlarımızın uygulanmasının imkansız olduğuna dair haberler gördüm. Biz kolay şartlar sunduk ve açık olmak gerekirse dünyadaki çoğu ülke bununla ilişki halinde."değerlendirmesini yaptı.
Pompeo, İran halkının da ABD'nin bu isteklerini paylaştığını iddia ederek, "İran halkının, ülkelerinin bu şekilde davranmasını sona erdirecek bir yol görmeleri durumunda o yolu tercih edeceğine güvencim tam." diye konuştu.