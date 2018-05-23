23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
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Filistin'den kritik hamle! İsrail'den cevap geldi

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Filistin'den kritik hamle! İsrail'den cevap geldi
Filistin, İsrail'in yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıdı.
Filistin'den kritik hamle! İsrail'den cevap geldi Filistin'den kritik hamle! İsrail'den cevap geldi Filistin'den kritik hamle! İsrail'den cevap geldi

 

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etti. Malki, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurarak İsrail’in gayrimeşru yerleşimlerinin soruşturulmasını istedi.

Bu başvuru, İsrail’in işlediği diğer suçların soruşturulmasını da beraberinde getirebilir.

İSRAİL'DEN CEVAP

Filistin yönetiminin İsrail'in katliamlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıması, İsrail tarafından "yasal geçerliliği olmayan bir adım"olarak değerlendirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı UCM'ye teslim etmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Filistin tarafının İsrail'le barış sürecini sürdürmeye çalışmak yerine UCM'yi"siyasi amaçları ve kendi çıkarları için kullandığı" iddiasında bulunulan açıklamada, "Filistin'in bir 'devlet olmaması' ve İsrail'in UCM'ye üye olmaması nedeniyle Filistinliler tarafından yapılan başvuru yasal olarak geçersizdir." ifadelerine yer verildi. 

 

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