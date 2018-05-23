23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:42Güneş 05:33Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:29Yatsı 22:12
    • 33°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 103.047 0.00
  • Altın: 203,087 4.80
  • Dolar: 4,8857 5.01
  • Euro: 5,7204 4.33

AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu!

»
AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu!
AK Parti seçim kılavuzunu yayınladı. Adaylara birçok uyarıda bulunan kılavuzda Ramazan ayına uygun olarak 'Vakit Türkiye vakti' sloganının kullanılacağı belirtildi
AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu! AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu! AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu!

 

 

AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilen 600 milletvekili adayı için seçim kılavuzu yayınladı.

AK PARTİ'NİN SLOGANI

Seçimlerde Ramazan ayına uygun olarak “Vakit Türkiye vakti” sloganı kullanılacak. “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sloganının kullanıldığı kılavuzda adaylara, seçim kampanyası boyunca gürültü kirliliği yapılmaması, uygun kıyafet giymeleri gibi uyarılar yapıldı.

PEK ÇOK UYARI VE TAVSİYE

Adayların siyasi söylemlerinden kampanya sürecine kadar pek çok öneri, uyarı ve tavsiyeye yer verildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu!AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu!AK Parti seçim kılavuzunu yayınladı. Adaylara birçok uyarıda bulunan kılavuzda Ramazan ayına uygun olarak 'Vakit Türkiye vakti' sloganının kullanılacağı belirtildi
Türk F-35 savaş uçağının ilk görüntüleriTürk F-35 savaş uçağının ilk görüntüleriTürk F-35 savaş uçağının ilk görüntüleri
İşte Erdoğan'ın ilk mitingi yapacağı ilİşte Erdoğan'ın ilk mitingi yapacağı ilCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.
Tanju Güvendiren'den iddialar hakkında açıklama:"Orada hiç görev yapmadım..."Tanju Güvendiren'den iddialar hakkında açıklama:"Orada hiç görev yapmadım..."28 Şubat döneminde Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde savcı olduğu ve Refah Partilileri hapse attığı iddia edilen Saadet Partisi Ankara milletvekili adayı emekli hâkim Tanju Güvendiren'den açıklama geldi.
Vekil listeyle risk aldı! Erdoğan bakanları neden aday gösterdi?Vekil listeyle risk aldı! Erdoğan bakanları neden aday gösterdi?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanları vekil listesine dahil etmesi ne anlama geliyor, Erdoğan hangi riski aldı? İşte merak edilen bu sorunun cevabı..
Son seçim anketi açıklandı! İşte oy oranlarıSon seçim anketi açıklandı! İşte oy oranlarıMAK'ın yaptığı anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan açık farkla yarışı önde götürüyor. Kaynak: Son seçim anketi açıklandı! İşte oy oranları
  • Bir ilk olacak: Karar çıktı kuruluyor23 Mayıs 2018 Çarşamba 08:39
  • Ankara'da dehşet: İki çocuğunu..23 Mayıs 2018 Çarşamba 06:45
  • 7'si birden peş peşe gitti!23 Mayıs 2018 Çarşamba 01:24
  • Dev operasyon! Hepsi yok edildi23 Mayıs 2018 Çarşamba 00:45
  • Taksicinin yola attığı kadın yaşananları anlattı!22 Mayıs 2018 Salı 17:10
  • CHP listesinin şifreleri! Bomba 'İnce' yorumu22 Mayıs 2018 Salı 16:45
  • Aralarında 62 yaş var!22 Mayıs 2018 Salı 15:58
  • Çavuşoğlu sert çıktı! Hesap verecekler22 Mayıs 2018 Salı 15:56
  • GATA oyunlarını itiraf etti!22 Mayıs 2018 Salı 15:30
  • 'Vekil olacağız' diye istifa etmişlerdi! Sonuç bakın ne oldu22 Mayıs 2018 Salı 14:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri