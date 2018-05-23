AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu!

AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilen 600 milletvekili adayı için seçim kılavuzu yayınladı.
AK PARTİ'NİN SLOGANI
Seçimlerde Ramazan ayına uygun olarak “Vakit Türkiye vakti” sloganı kullanılacak. “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sloganının kullanıldığı kılavuzda adaylara, seçim kampanyası boyunca gürültü kirliliği yapılmaması, uygun kıyafet giymeleri gibi uyarılar yapıldı.
PEK ÇOK UYARI VE TAVSİYE
Adayların siyasi söylemlerinden kampanya sürecine kadar pek çok öneri, uyarı ve tavsiyeye yer verildi.