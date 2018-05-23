'Terim 'Allah yardımcınız olsun' dediğinde...'

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, şampiyonluğun ardından Dirar ve Aatıf'ın kendisini aradığını belirterek "Şampiyonluğu hak ettiğimizi söylediler" dedi.

Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunun ardından Belhanda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Faslı oyuncunun öne çıkan sözleri:



Ben 6 numara gibi futbola başladım ve lakabım pitbull'du. O agresif tarzım benim karakterim. Bu yüzden bazen çok fazla kart görüyorum.

Gol ve asistte 18'i geçmek istiyorum. Ama asıl bakmanız gereken nokta pas istatistiği.

Terim konuşmanın sonunda "Allah yardımcınız olsun" dediğinde bir 90 dakika daha oynayacak gibi oluyorum.

Başakşehir'i yenince rahatladık. O maçtan sonra şampiyon olabileceğimize inandım.

Dirar ve Aatıf beni arayıp tebrik etti ve şampiyonluğu hak ettiğimizi söyledi.