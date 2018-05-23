Quaresma'nın ayrılığı kesinleşti! Yeni adresi...

Dünya Kupası öncesi tatilde olan Quaresma’nın ayrılık söylentileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla daha da güçlendi.
Çin’e gideceği iddia edilen Quaresma, ‘Beşiktaş’a her şey için teşekkürler’mesajı atınca ‘Tamam iş bitmiş’ yorumları yapıldı.
Akşam’ın haberine göre ise Quaresma, Çin’e değil Katar’a gitmeye çok yakın.
Daha önce Bülent Uygun’un eski takımı Al Gharafa’nın transfer listesinde yer alan Quaresma, tercihini bu takımdan yana kullanacak.
Geçtiğimiz yıllarda Katar’ın Al Ahli takımında oynayan Quaresma’ya eski takımına geri dönmesi için de cazip teklifler olduğu belirtiliyor.