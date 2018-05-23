Mustafa Cengiz: Otobüse haciz geldi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları;

MUSTAFA CENGİZ: "ŞARK KURNAZLIĞI YAPMASIN"

"UEFA'ya çok iyi bir sunum yaptık. Kimse demesin, '65 milyon euroyu geçmedik' diye. 72 milyon euroyu geçmişti ücretler. Kimse şark kurnazlığı yapmasın. UEFA, her şeyi inceliyor"

FATİH HOCAYA YETİŞECEK

"Abdurrahim Bey 5. kez geldi, 5 şampiyonluk kazandı. Neredeyse Fatih Hoca'ya yetişecek ama pek mümkün değil yetişmesi. Genelde Abdurrahim Bey olduğunda Fatih Hoca da oluyor."

TARAFTARIN SESİ OLDUK

"Ben adayları izledikçe bakıyorum. Biz yokuz. Yönetim diye bir şey yok. Ya siz bu hocaya karşıydınız. Hoca TFF'den ayrıldığında siz üst akıl diye Lucescu'ya gitmiyor muydunuz? 4 ay neredeydiniz? Bu nasıl iş? Sonra Mustafa Cengiz diye bir adam çıksın, saat 7:30'da, 'Fatih Terim'i, kesinlikle getireceğim' desin, Twitter'da gündem olsun. Daha sonra 8:30'da bir arkadaş, Fatih Terim ile görüşmeye gitsin. Fatih Terim'i taraftar getirdi. Biz sadece onların sesi olduk"

ADAY OLMAZDIM

"Ben evi barkı satmış olmama rağmen bu kadar zarar etmiş olsaydım, başkan adayı olmazdım."

ÇOK BÜYÜK TARAFTAR

Şampiyonluk kutlamalarından 1.5 milyon TL hasılat elde ettik. Bu taraftar çok büyük taraftar

SINIR AŞILMIŞTIR

Bir önceki yönetim geldiğinde borç-alacak farkı 327,5 milyon dolardı. Biz göreve geldiğimizde 309,5 milyon dolardı. Bugün itibariyle 280,84 milyon dolar. 3-4 ayda 30 milyon dolar tasarrufta bulunmuşuz. UEFA bunları görüyor. Rakamlar nettir, acımasızdır. 65 milyon euro sınırı da aşılmıştır, 72 milyon euro olmuştur. UEFA'ya, 'Mali açıdan söyleyecek bir şeyimiz yok' dedi. Zarar sınırlarını 4 kat aşmışız. Sadece 3 şey istediler ve 4 ayda kanıtladık: Samimi olun, açık olun ve bizimle doğru konuşun. 62 sayfalık bir sunum yaptık

OTOBÜSE HACİZ GELDİ

Akhisar maçı öncesi otobüsümüzü bağladılar. Haciz geldi. Çıldırdım ben tabi. Ortalığı alt üst ettim ve bu haciz 11.000 ? için geldi. Bunu sadece taraftara nelerle uğraştığımızı, Galatasaray'a verdikleri desteğin nasıl doğru yerlerde kullanıldığını göstermek için anlatıyorum. Tünelin ucu aydınlandığı için adaylar arttı. Adayların bir kısmı da benim yönetimimden. Bu geminin limandan kalktığını gördüler

ABDURRAHİM ALBAYRAK: "5 KİLO TER DÖKTÜM"

Öyle bir lig düşünün ki 1 gol yeseniz 3. olacaksınız. Son yarım saatte şampiyon oluyorsunuz. Göztepe maçında çok kötüydüm. Yaklaşık 5 kilo ter döktüm

TUDOR ÇILDIRTIYORDU

Beşiktaş'a 3-0 mağlup olduğumuz maçta stattaydım. Ne kadar üzüldüğümü tarif edemem. Belki 5-0, 6-0 bitebilirdi. Tudor'un taktiklerini beğenmiyordum. Beni çıldırtıyordu.