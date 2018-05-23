Muslera: Fatih Terim'in gelmesiyle...

"Galatasaray'daki en değerli şampiyonluğun hangisi?" sorusuna son şampiyonluğu gösteren Fernando Muslera, "Her şampiyonluğun farklı bir hikayesi, özelliği var. Seçmesi çok zor. Bundan önce yaşadığımız üç şampiyonluk, şimdiki şampiyonluk ve toplam dört şampiyonluğun farklı hikayeleri, güzellikleri vardı. Ama illa birini seçmem gerekiyorsa bu şampiyonluğu seçebilirim. Çünkü oğlum Kailash'ın dünyaya gelmesi, sezon boyunca yaşananlar, bu şampiyonluğu daha anlamlı kılıyor." dedi.

Tudor gidip Terim geldiğinin hatırlatılması ve "Yılı özetlersen ortaya nasıl bir fotoğraf çıkıyor?" sorusu üzerine ise Uruguaylı file bekçisi, "Sezonun şöyle bir özetini çıkarırsak, bizim için güzel bir sezon geçti. Çünkü 34 haftaya bakıldığında belki 3-4 hafta haricinde hep lider götüren bir Galatasaray vardı. Bir takım bu kadar uzun haftalar lider kalabiliyorsa demek ki bir şeyleri hak etmiştir. Demek ki o gücü vardır. Sezonu bu şekilde özetleyebilirim." yanıtını verdi.

"FATİH TERİM'İN UZUN YILLAR KALMASI GEREKİYOR"

Fatih Terim'in gelişini de değerlendiren ve tecrübeli teknik adamla uzun yıllar sözleşme yenilenmesi çağrısını yapan Muslera, şöyle devam etti;

"Fatih Hocamız için inanılmaz şeyler söylemek istiyorum. Fatih Hoca'yı çok seviyorum. Daha önce onunla yine çalışmıştım, biliyorsunuz. İyi bir hoca olduğunu, ne kadar tecrübeli bir hoca olduğunu, takıma dönmesiyle nelerin değişebileceğini çok çok iyi biliyordum. Bunu, geldikten sonra arkadaşlarımla paylaştım. Kendisi çok tecrübeli bir hoca. İnanılmaz iyi bir lider. Bir futbolcu grubu olarak böyle bir liderle çalışmak sizin üzerinizdeki baskıyı alıyor. İster istemez bir baskı altında kendinizi hissediyorsunuz. O, liderlik özelliğiyle grubu yönetebiliyor, takıma neşesini katmayı çok çok iyi biliyor. Sezon başında kaybettiğimiz o neşe, o istek ve arzu O'nun gelişiyle birlikte geri döndü. Ben, bunun geri döneceğini biliyordum. Beni dinlerler mi, bilmiyorum ama Fatih Hoca'mızın bir projeyle burada uzun yıllar kalması gerekiyor. Çünkü Galatasaray tarihine bakıldığında; Fatih Terim, bir çok kupayı kazanan, bir çok başarıyı kazanan teknik direktör. Onun için uzun yıllar sürecek bir kontratla bu tip başarıları kazanmış bir hocanın daha güzel şeyleri hak etmesi gerekiyor. Daha uzun yıllar burada kalması gerektiğini düşünüyorum."

"TERİM GELDİ GERGİNLİK AZALDI; İŞİME ODAKLANDIM"

Kendisinin Fatih Terim geldikten sonra 9 maçta gol yemediği yorumu üzerine Uruguaylı file bekçisi, "Şu anda takımın ikinci kaptanıyım. İkinci kaptan olduğunuzda sorumluluğunuz daha fazla artıyor. Bir sıkıntı oluyorsa bunu çözmekle kendinizi daha sorumlu hissedebiliyorsunuz. Ben de çok duygusal bir oyuncuyum. Duygusallığımın da verdiği sebeplerden dolayı ilk yarı sıkıntılı zamanlarımız oldu. Bu da benim performansıma yansıdı. Fatih Hoca'mızın gelişinin ardından yardımcı teknik direktörlerimiz Ümit Davala, Hasan Şaş, Taffarel'in de katkılarıyla bu gerginlik azaldı. Taffarel benim için çok çok önemli. Onların bize kattığı sinerjiyle birlikte hem ben hem de takım arkadaşlarım negatif baskıyı hissetmedik. Tam tersi işimize odaklandık. Bu da başarıyı getirdi. Ben de problemlerle uğraşacağıma futboluma odaklandım. Taffarel beni çok iyi tanıyan bir hoca olduğu için bana katkısı çok oldu." Terim'in katkısına vurgu yaptı.