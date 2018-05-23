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Bursaspor'dan Türk sporuna devrim gibi yatırım

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Bursaspor'dan Türk sporuna devrim gibi yatırım
Bursaspor Kulübünün altyapı oyuncularının yetiştiği Vakıfköy Orhan Özselek Sosyal Tesisleri'ne yapılması planlanan lise için protokol imzalandı.
Bursaspor'dan Türk sporuna devrim gibi yatırım Bursaspor'dan Türk sporuna devrim gibi yatırım Bursaspor'dan Türk sporuna devrim gibi yatırım

 

Tesislerdeki imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, meslek, sanat ve spor alanlarında yeni formatla tematik liseler oluşturduklarını söyledi.

Bu liselerin kendine has durumlarının olduğunu belirten Tekin, "Bu okullarda akademik derslerle ilgili müfredatı bakanlık olarak biz yazıyoruz. Ama ilgili alandaki müfredatı kiminle protokol imzaladıysak onlarla beraber yaptık. Yani sektörün nasıl bir elemana ihtiyacı varsa, o elemanı yetiştirecek müfredat oluşturduk. Dışarıdan da herhangi bir tesiste çalışan yetkin bir kişi, okullarımızda bu dersleri verebilecek."diye konuştu.

Tekin, sporla ilgili Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde Fatih Terim ile görüştüklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Riva'da bir futbol lisesi organize ettik. Yani akademik derslerin kadrosunu ve müfredatı biz oluşturacağız, futbol ile ilgili derslerin müfredatını ve kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu oluşturacak. Türkiye'nin her tarafından öğrenci seçip, kendi sınavlarına tabii tutup yetiştirilebilecek bir lise kurguladık. Şu an Riva ve Foça'da bu var. Sonra bu işte bizimle beraber çalışabilecek kulüplerle çalışmak istedik. Bursaspor aradığımız kulüptü. Bu işi beraber yapabileceğimize kanaat getirdik. Şu andan itibaren artık Türkiye'nin futbolcu altyapısı anlamında çok iyi bir noktaya doğru gideceği yeni bir eğitim kurumunu hayata geçirmiş olacağız. Ben tahmin ediyorum ve iddialıyım, 10 yıl sonra buraya yeniden gelirsek bir sürü Enes Ünal'dan, Ozan Tufan'dan bahsedeceğiz."

Bursa Valisi İzzettin Küçük de spor lisesi ile Bursaspor'un rakiplerinden üstün konuma geçeceğini dile getirerek, "Spor kulüplerinde en büyük eksiklik olan kurumsallık artık gerçekleşiyor. Dünyadaki en büyük takımların özelliği de kurumsallaşmaktır. Ali Ay başkanımızı da tebrik ederim. Geldiğinden beri söylüyordu, şimdi gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Ali Ay: "Oyuncular okul-spor ikilemi yaşamayacak"

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay da yıllardır hayal edilen projenin gerçeğe dönüşmesi için atılan adımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu projenin gerçekleşmesinde herkesin büyük emeğinin olduğunu vurgulayan Ay, şöyle konuştu:

"Sonuçta bir hayali gerçekleştiriyor olmanın, Bursaspor'un spor lisesine kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Vakıfköy, Bursaspor'un temelidir, harcıdır. Bursaspor'un oyuncu fabrikasıdır. Bu fabrikanın en önemli eksiği eğitimdi, bugün de bunu ortadan kaldırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğin A takım oyuncusu olma hayaliyle buraya gelen oyuncularımız artık okul-spor ikilemi yaşamayacaklar. Futbolu da burada öğrenecekler, matematiği de fiziği de kimyayı da burada öğrenecekler. Burada sadece Bursa ve Bursaspor kazanmayacak, Türk futbolu kazanacak."

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de altyapıdan yetişecek oyuncuların Bursaspor'a hem başarı hem de gelir getireceğini anlattı.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de Yıldırım ilçesinde böyle bir projenin hayata geçirilmesinden mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bursaspor Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı.

Törenin sonunda Kulüp Başkanı Ali Ay, projede emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Vali İzzetin Küçük, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye imzalı Pablo Batalla forması hediye etti. 

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