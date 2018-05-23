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"Baba" filminin senaryosu gibi iddianame!

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Suç örgütleri Sarallar ile Şirinler çetesinin arasındaki, uyuşturucu parası yüzünden çıkan anlaşmazlık ve cinayetler 2 yıl süren araştırmalar sonucunda aydınlatıldı.
"Baba" filminin senaryosu gibi iddianame!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016'da kamuoyunda Sarallar ve Şirinler olarak bilinen iki çetenin güçlerini birleştirerek oluşturdukları yeni çeteyle ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcılıkça hazırlanan 140 sayfalık iddianamede, Sarallar ve Şahinler olarak bilinen iki çetenin suçtan elde edilen gelirler üzerinde anlaşmazlığa girdiği, aralarında husumet çıktığı belirtilerek, bu olaylara bağlı olarak 7 cinayete yer verildi.

Sözcü'den Şeyma Ulusoy'un haberine göre, aralarında Sarallar çetesinin lideri Ümit Saral’ın olduğu 22'si tutuklu toplam 26 sanık hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yaralama, tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüs, örgüte üye olma, hırsızlık, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” gibi birçok suçtan Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İKİ ÇETE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
İddianamede ayrıca iki çetenin güçlerini birleştirerek oluşturduğu yeni yapının bütün eylemleri anlatıldı. Liderliğini Ümit Saral'ın yaptığı Sarallar çetesi ile liderliğini Mehmet Sabri Şirin'in yaptığı Şirinler çetesinin geçmişteki husumetine değinilen iddianamede, 2012'de serbest kalan Ümit Saral'ın eski gücünü toplamak için arayış içine girdiği, bu kapsamda Ümit Saral, öldürülen Kenan Şirin'in ağabeyi Şirinler çetesinin lideri Mehmet Sabri Şirin ile anlaşarak Şirinler çetesini kendi çetesine katarak yeni yapının lideri olduğu belirtildi.

Sanık Ümit Saral ile olaylar sırasında öldürülen Kenan Şirin ile Mehmet Sabri Şirin’in yeni çetenin örgüt yöneticileri yapıldığı bildirilen iddianamede, oluşturulan yeni yapının uluslararası uyuşturucu ticaretine giriş yaptığı vurgulandı.

2013 yılında Emniyet tarafından yapılan operasyonda, 49 kilogram eroin ve 33 kilogram ecstasy ele geçirildiği ve Mehmet Sabri Şirin ile Mehmet Şenkal'e ‘uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldığı anlatıldı.

İLK KURŞUN ŞİRİNLERE SIKILDI

Örgüt lideri Ümit Saral ile Şirinler çetesinin arasında suçtan elde edilen gelirin paylaşılması noktasında anlaşmazlıkların baş göstermeye başladığının anlatıldığı iddianamede, Sarallar ile Şirinler arasında yeniden anlaşmazlık yaşanmaya ve Ümit Saral'ın talimatıyla 3 Nisan 2013'te “Şirinler” çetesinden Kenan Şirin'in Bahçelievler'deki ikametini kurşunlandığı kaydedildi.

7 CİNAYET!

Soruşturmada, aralarında Kenan Şirin'in de olduğu Abdullah Özkan, Ahmet Şahin Akyıldız, Hakan Koyuncu, Mehmet Yaşar Akyıldız, Murat Mehmetefendioğlu ve Mustafa Çakar’in iki çetenin hesaplaşması sonucunda öldürüldüğü bildirilen iddianamede, Şirinler'in lideri olan Mehmet Sabri Şirin'in kardeşi Kenan Şirin’in de 24 Ağustos 2016'da Güngören'de park halindeki lüks aracını çıkarmaya çalışken plastik maskeli iki kişi tarafından göğüs ve boğaz kısmından kurşunlanarak öldürüldüğü belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ümit Saral hakkında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ , ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet’, ‘Tasarlayarak adam öldürme’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Kastan adam yaralama’, ‘Nitelikli hırsızlık’ ‘Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’, ‘Öldürmeye teşebbüs’ ve ‘7 kişiyi tasarlayarak öldürme’ suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 74 yıldan 147 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Diğer 22'si tutuklu 25 sanık için de benzer suçlardan değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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