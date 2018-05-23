23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:42Güneş 05:33Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:29Yatsı 22:12
    • 33°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 31°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 102.261 -1.03
  • Altın: 201,765 4.12
  • Dolar: 4,8354 3.93
  • Euro: 5,6699 3.41

Danimarkalı bakandan skandal oruç açıklaması!

»
Oruç tutan Müslümanların Ramazan'da güvenlik tehdidi oluşturduğu için izin alması gerektiğini söyleyen Danimarka Uyum Bakanı'na tepki sürüyor.
Danimarkalı bakandan skandal oruç açıklaması!
Danimarkalı bakandan skandal oruç açıklaması! Danimarkalı bakandan skandal oruç açıklaması! Danimarkalı bakandan skandal oruç açıklaması!

Merkez-sağ liberal parti üyesi olan ve kamuoyunda göçmenlik karşıtı fikirleriyle tanınan Göç ve Entegrasyon Bakanı Inger Stojberg, Danimarkalı BT gazetesine yazdığı bir yazıda "Danimarka toplumunun geri kalanı için oluşabilecek olumsuz sonuçlardan kaçınmak için, Müslümanlardan Ramazan ayı boyunca işlerinden ayrılmalarını istiyorum" açıklaması Danimarka'yı karıştırdı.

Stojberg yazısında otobüs şoförlerini örnek göstererek, bir kişinin hem 18 saat oruç tutup hem de güvenli bir biçimde otobüs kullanamayacağını savunmuştu. "Açıkçası bir Müslümanın Danimarka toplumu gibi modern bir toplumda Ramazan'da oruç tutmasının toplum açısından sonuçları üzerine düşünmesi gerektiği kanısındayım" ifadelerini kullanan Bakan, "Danimarkalı Müslümanların dinlerini yaşama hakkını ellerinden almak istemediğini, ancak Müslümanları Ramazan ayında işlerinden izin almaya teşvik etmeyi amaçladığını" açıklamıştı.

Danimarka hükümeti sözcüsü, Uyum Bakanı Inger Stojberg'in tartışmalı oruç açıklamasının hükümetin politikasını temsil etmediğini söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsrail, Avrupa'ya savaş açtı! Cehenneme gidinİsrail, Avrupa'ya savaş açtı! Cehenneme gidinGazze sınırında Filistinlilere ateş açılmasını ve yapılan katliamı sert bir dille eleştiren Avrupa Birliği'ne, İsrail Enerji Bakanı Steinitz, eşi görülmemiş bir tepki gösterdi. Steinitz, yalnızca iki hafta önce AB-İsrail ilişkilerini övmüştü.
Danimarkalı bakandan skandal oruç açıklaması!Danimarkalı bakandan skandal oruç açıklaması!Oruç tutan Müslümanların Ramazan'da güvenlik tehdidi oluşturduğu için izin alması gerektiğini söyleyen Danimarka Uyum Bakanı'na tepki sürüyor.
ABD, Yunanistan'a gazı verdi: Bölgenin liderisinizABD, Yunanistan'a gazı verdi: Bölgenin liderisinizABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunan mevkidaşı Nikoz Kocias ile Washington'da bir araya geldi.
Rusya'dan Batı'ya karşı kritik hamleRusya'dan Batı'ya karşı kritik hamleRusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında, ABD ve diğer ülkelerin Rusya'ya yönelik olası yaptırımlarına cevap verme hakkı imkanı tanıyan yasa tasarısı kabul edildi.
Çin'den devrim gibi bebek kararı!Çin'den devrim gibi bebek kararı!2016'da tek çocuk politikasını resmi olarak kaldıran Çin’in, şimdi tüm sınırlamaları kaldırmaya hazırlandığı belirtildi.
Filistin'den kritik hamle! İsrail'den cevap geldiFilistin'den kritik hamle! İsrail'den cevap geldiFilistin, İsrail'in yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıdı.
  • Pompeo'dan İran halkına imalı mesaj!23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:57
  • Aralarında Türkler de var! 40 kadına idam23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:56
  • Danimarkalı bakanın oruç sözleri isyan ettirdi!23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:55
  • Almanya'dan Rusya’ya karşı 'canavar tank' hamlesi23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:55
  • AB'den ABD'ye rest: Alternatifi yok!23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:54
  • ABD'den bomba itiraf! Çok az ilerledik23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:54
  • BM'den İsrail ve Mısır'a Türkiye tepkisi!23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:25
  • ABD’den büyük skandal! Tepki yağıyor23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:00
  • ABD’ye 48 saat süre verdi! Ülkeyi terk edin23 Mayıs 2018 Çarşamba 08:45
  • Sadr ABD'li yetkililerle temas kurdu iddiası23 Mayıs 2018 Çarşamba 08:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri