Danimarkalı bakandan skandal oruç açıklaması!

Oruç tutan Müslümanların Ramazan'da güvenlik tehdidi oluşturduğu için izin alması gerektiğini söyleyen Danimarka Uyum Bakanı'na tepki sürüyor.

Merkez-sağ liberal parti üyesi olan ve kamuoyunda göçmenlik karşıtı fikirleriyle tanınan Göç ve Entegrasyon Bakanı Inger Stojberg, Danimarkalı BT gazetesine yazdığı bir yazıda "Danimarka toplumunun geri kalanı için oluşabilecek olumsuz sonuçlardan kaçınmak için, Müslümanlardan Ramazan ayı boyunca işlerinden ayrılmalarını istiyorum" açıklaması Danimarka'yı karıştırdı.

Stojberg yazısında otobüs şoförlerini örnek göstererek, bir kişinin hem 18 saat oruç tutup hem de güvenli bir biçimde otobüs kullanamayacağını savunmuştu. "Açıkçası bir Müslümanın Danimarka toplumu gibi modern bir toplumda Ramazan'da oruç tutmasının toplum açısından sonuçları üzerine düşünmesi gerektiği kanısındayım" ifadelerini kullanan Bakan, "Danimarkalı Müslümanların dinlerini yaşama hakkını ellerinden almak istemediğini, ancak Müslümanları Ramazan ayında işlerinden izin almaya teşvik etmeyi amaçladığını" açıklamıştı.

Danimarka hükümeti sözcüsü, Uyum Bakanı Inger Stojberg'in tartışmalı oruç açıklamasının hükümetin politikasını temsil etmediğini söyledi.