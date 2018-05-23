Bu sabah parkta temizlik yapan işçiler, sulama kanalında ceset fark etti.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Çürümeye yüz tutan ceset, sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede, kadına ait olduğu saptanan cesedin başı ve kollarının kesildiği belirlendi.
Ceset, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
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Konya'da kan donduran olay!
KONYA'nın Ereğli ilçesinde Atatürk Kültür Parkı'ndaki sulama kanalında başı ve kolları kesilmiş, çürümüş kadın cesedi bulundu.
Bu sabah parkta temizlik yapan işçiler, sulama kanalında ceset fark etti.
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Konya'da kan donduran olay!KONYA'nın Ereğli ilçesinde Atatürk Kültür Parkı'ndaki sulama kanalında başı ve kolları kesilmiş, çürümüş kadın cesedi bulundu.
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