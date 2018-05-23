Ortadoğu'da kriz büyüyor! Bir sert açıklama daha

ABD ve İran arasındaki gerilim giderek artıyor. İran ve ABD arasında birçok ülkenin müdahil olduğu gerilimde İran ve Fransa'da bu sabah yeni açıklamalar geldi. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran'ın ABD'nin baskısını kabul etmediğini açıklarken, İran'ın savunma kabiliyetlerini geliştirmek için hiçbir ülkeden izin almayacağını aktardı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'nin İran'a karşı tutumunun çözümü zorlaştırdığını ifade etti.
BİR AÇIKLAMA DA İRAN DIŞİŞLERİ'NDEN
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarını değerlendirdi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sözleri hayal ürünü, mantık dışı ve cevap verilmeye değer olmayan ahmakça sözlerdi. ABD siyaseti fitneci grupların baskısı altındadır" dedi.