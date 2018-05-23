23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
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Putin'den ABD'ye 4 füzeyle cevap

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ABD'nin televizyon kanallarının istihbarat kaynaklarına dayanarak Rusya lideri Putin’in anonsunu yaptığı nükleer motorlu füzenin deneyler sırasında çakıldığını dünyaya duyurmaları ardından, Rusya’dan karşı hamle geldi.
Putin'den ABD'ye 4 füzeyle cevap
Putin'den ABD'ye 4 füzeyle cevap Putin'den ABD'ye 4 füzeyle cevap Putin'den ABD'ye 4 füzeyle cevap

Rusya lideri Vladimir Putin’in emriyle donanmadaki stratejik denizaltıdan aynı anda 4 kıtalararası "Bulava" füzesi fırlatıldı. Rusya’nın Kuzey Deniz Filosu Komutanlığından aynı anda 4 kıtalararası balistik füze atışıyla ilgili video çekimli açıklama da yapıldı.

Dört balistik füzenin aynı anda tarihte ilk defa denediği vurgulanan açıklamada "Yuriy Dolgoruki stratejik denizaltımız Kuzey Kutup bölgesindeki Beyaz Deniz sularından tarihte ilk defa aynı anda 4 kıtalararası "Bulava" füzesini başarılı bir şekilde fırlatmıştır. Su altından yaklaşık 40 metre derinlikten birkaç saniye arayla ateşlenen füzeler Kamçakta Yarımadası "Kura" poligonundaki hedefleri vurmuştur" dendi.

Rus donanmasında yer alan bu sınıftaki stratejik denizaltıların güvertesinde toplam 16 adet kıtalararası balistik füze bulunuyor.

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