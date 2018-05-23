23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
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İsrail’i çıldırtacak ‘Filistin’ kararı! Bir darbe daha vuruldu

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İsrail'e karşı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nda alınan kararların ardından bir hamle tarihi hamle de Uluslararası örgüt 'OPCW'den (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü) geldi.
İsrail’i çıldırtacak ‘Filistin’ kararı! Bir darbe daha vuruldu
İsrail’i çıldırtacak ‘Filistin’ kararı! Bir darbe daha vuruldu İsrail’i çıldırtacak ‘Filistin’ kararı! Bir darbe daha vuruldu İsrail’i çıldırtacak ‘Filistin’ kararı! Bir darbe daha vuruldu

OPCW, Filistin'i üye ülke olarak kabul edildiğini duyurdu.


Filistin'in Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne (CWC) taraf olması için katılım belgesini sunduğu bildirildi.

Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (KSYÖ) yapılan açıklamada, Filistin'in, 17 Mayıs 2018 tarihinde katılım için gerekli belgelerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Filistin'in, Kimyasal Silahlar Sözleşmesine (CWC) taraf olmasına yönelik kararın 16 Haziran 2018 itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Türkiye, örgüt kurulduğundan beri taraf olmayan ülkelerin örgüte üye olması için teşvikte bulunuyor. 

İSRAİL İLE BİRLİKTE 4 ÜLKE ÜYE DEĞİL

Güney Sudan, Mısır, İsrail ve Kuzey Kore ise henüz örgüte üye olmadı.

KSYÖ, 1993 yılında hazırlanarak 1997 yılında yürürlüğe giren Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin denetlenmesinden sorumlu örgüt olarak faaliyet gösteriyor.

Örgüt, Suriye'nin kimyasal silahlarının imha çalışmaları sırasında gösterdiği başarıdan dolayı 2013 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

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