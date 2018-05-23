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Fransa yeniden genel grevde!

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Fransa'da memurlar son 8 ayda üçüncü kez genel greve gitti. 180 kentte düzenlenen gösterilerde hükümetin politikaları protesto edildi.Başkent Paris'te göstericiler ve polis arasında gerginlik yaşandı.
Fransa yeniden genel grevde!
Fransa yeniden genel grevde! Fransa yeniden genel grevde! Fransa yeniden genel grevde!

Fransa'da geçtiğimiz ay başlayan grevler en büyük halini aldı. İş bırakmalar bir taraftan devam ederken, diğer yanda ise memurların ve işçilerin sokak eylemleri sürüyor.

Ülkedeki 5,7 milyon kamu çalışanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin yapmayı hedeflediği reformlarına karşı dün sokağa çıkarken başkent Paris'te eylemcilere polis dayağı atıldı. 

POLİS DAYAĞI

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde eylemciler taşkınlık çıkardı. Duraklara ve iş yerlerine saldıran eylemcilere polislerin sert müdahalesi geldi. Başkent Paris'te göstericilere önce biber gazıyla müdahale eden polisler, sonrasında ise eylemcileri copladı. 

Yere düşen bir gösterici, polis tarafından defalarca coplandı.

YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Yakaladıkları göstericileri tekmeleyen polisler, eylemcileri yerlerde sürükledi. Çıkan olaylarda onlarca gösterici yaralanırken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı. 

FRANSA'DAKİ GREVLER

Fransa'da geçtiğimiz ay Macron'un ekonomi politikaları karşısında eylem başlatan göstericiler çeşitli protestolarla tepkilerini ortaya koyuyor. Protestoların ulaştığı noktada Fransa'nın köklü firmaları bile ekonomik krize sürüklenirken, ulaşımdan, eğitime, gıda ve temizlik sektörüne kadar her alanda hayat duruyor.

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